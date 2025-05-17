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Богданов обсудил с замглавы МИД Ирака итоги саммита ЛАГ
Богданов обсудил с замглавы МИД Ирака итоги саммита ЛАГ - РИА Новости, 17.05.2025
Богданов обсудил с замглавы МИД Ирака итоги саммита ЛАГ
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с замглавы МИД Ирака Мухаммедом Бахрульулюмом обсудил итоги 34-го саммита Лиги... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:43:00+03:00
2025-05-17T22:43:00+03:00
2025-05-17T22:43:00+03:00
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багдад (город)
михаил богданов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с замглавы МИД Ирака Мухаммедом Бахрульулюмом обсудил итоги 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), в рамках которого была принята Багдадская декларация, сообщили в МИД России. В субботу в Багдаде состоялся 34-й саммит ЛАГ, при этом лидеры многих арабских стран на него не приехали. Вместо них выступали официальные лица рангом ниже, в частности министры иностранных дел. "В ходе беседы были обсуждены итоги арабского форума на высшем уровне, в рамках которого состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе и принята Багдадская декларация с подтверждением важности активизации коллективных усилий по скорейшему справедливому решению палестинской проблемы и политическому урегулированию ситуаций в Йемене, Судане, Сирии, Ливане и Ливии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Добавляется, что стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений с упором на поддержание активного доверительного политического диалога на различных уровнях.
https://ria.ru/20250517/putin-2017613493.html
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РИА Новости
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в мире, россия, ирак, багдад (город), михаил богданов, лига арабских государств
В мире, Россия, Ирак, Багдад (город), Михаил Богданов, Лига арабских государств
Богданов обсудил с замглавы МИД Ирака итоги саммита ЛАГ
Богданов на встрече с замглавы МИД Ирака Бахрульулюм обсудил итоги саммита ЛАГ