https://ria.ru/20250517/belorussiya-2017616852.html

Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского

Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского - РИА Новости, 17.05.2025

Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского

Делегация Белоруссии во главе с председателем нижней палаты парламента Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:50:00+03:00

2025-05-17T20:50:00+03:00

2025-05-17T20:50:00+03:00

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МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Делегация Белоруссии во главе с председателем нижней палаты парламента Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV в Ватикане, сообщил Telegram-канал палаты. "По поручению президента Республики Беларусь делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко прибыла для участия в торжественных мероприятиях, связанных с интронизацией папы Римского Льва XIV в Ватикане", - говорится в сообщении. Сергеенко участвовал и в церемонии похорон предыдущего папы Римского Франциска. Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа Римский, родившийся в США. Церемония его интронизации состоится в воскресенье, 18 мая. Ожидается, что в ней примут участие высокопоставленные лица со всего мира и представители международных организаций. Россию на церемонии представит глава Минкультуры Ольга Любимова. Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

https://ria.ru/20250518/papa_rimskiy-2015918610.html

https://ria.ru/20250425/antonij-2013305834.html

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ватикан, белоруссия, сша, ольга любимова, новый папа римский, в мире, папа римский лев xiv