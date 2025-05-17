Рейтинг@Mail.ru
Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:50 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/belorussiya-2017616852.html
Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского
Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского - РИА Новости, 17.05.2025
Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского
Делегация Белоруссии во главе с председателем нижней палаты парламента Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:50:00+03:00
2025-05-17T20:50:00+03:00
религия
ватикан
белоруссия
сша
ольга любимова
новый папа римский
в мире
папа римский лев xiv
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_00cf3061a107a9a107a70e040afc0df7.jpg
МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Делегация Белоруссии во главе с председателем нижней палаты парламента Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV в Ватикане, сообщил Telegram-канал палаты. "По поручению президента Республики Беларусь делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко прибыла для участия в торжественных мероприятиях, связанных с интронизацией папы Римского Льва XIV в Ватикане", - говорится в сообщении. Сергеенко участвовал и в церемонии похорон предыдущего папы Римского Франциска. Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа Римский, родившийся в США. Церемония его интронизации состоится в воскресенье, 18 мая. Ожидается, что в ней примут участие высокопоставленные лица со всего мира и представители международных организаций. Россию на церемонии представит глава Минкультуры Ольга Любимова. Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://ria.ru/20250518/papa_rimskiy-2015918610.html
https://ria.ru/20250425/antonij-2013305834.html
ватикан
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_3c4ebd9426c8dab96700ac0e686b89f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ватикан, белоруссия, сша, ольга любимова, новый папа римский, в мире, папа римский лев xiv
Религия, Ватикан, Белоруссия, США, Ольга Любимова, Новый Папа Римский, В мире, Папа римский Лев XIV
Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского

Делегация Белоруссии прибыла для участия в церемонии интронизации папы Римского

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Делегация Белоруссии во главе с председателем нижней палаты парламента Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV в Ватикане, сообщил Telegram-канал палаты.
"По поручению президента Республики Беларусь делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко прибыла для участия в торжественных мероприятиях, связанных с интронизацией папы Римского Льва XIV в Ватикане", - говорится в сообщении.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV
08:33
Сергеенко участвовал и в церемонии похорон предыдущего папы Римского Франциска.
Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа Римский, родившийся в США. Церемония его интронизации состоится в воскресенье, 18 мая. Ожидается, что в ней примут участие высокопоставленные лица со всего мира и представители международных организаций.
Россию на церемонии представит глава Минкультуры Ольга Любимова.
Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Митрополит Антоний (Антон Севрюк) - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского
25 апреля, 01:43
 
РелигияВатиканБелоруссияСШАОльга ЛюбимоваНовый Папа РимскийВ миреПапа римский Лев XIV
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала