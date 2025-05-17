https://ria.ru/20250517/belorussiya-2017616852.html
Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского
Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского - РИА Новости, 17.05.2025
Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского
Делегация Белоруссии во главе с председателем нижней палаты парламента Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:50:00+03:00
2025-05-17T20:50:00+03:00
2025-05-17T20:50:00+03:00
религия
ватикан
белоруссия
сша
ольга любимова
новый папа римский
в мире
папа римский лев xiv
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_00cf3061a107a9a107a70e040afc0df7.jpg
МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Делегация Белоруссии во главе с председателем нижней палаты парламента Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV в Ватикане, сообщил Telegram-канал палаты. "По поручению президента Республики Беларусь делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко прибыла для участия в торжественных мероприятиях, связанных с интронизацией папы Римского Льва XIV в Ватикане", - говорится в сообщении. Сергеенко участвовал и в церемонии похорон предыдущего папы Римского Франциска. Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа Римский, родившийся в США. Церемония его интронизации состоится в воскресенье, 18 мая. Ожидается, что в ней примут участие высокопоставленные лица со всего мира и представители международных организаций. Россию на церемонии представит глава Минкультуры Ольга Любимова. Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://ria.ru/20250518/papa_rimskiy-2015918610.html
https://ria.ru/20250425/antonij-2013305834.html
ватикан
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_3c4ebd9426c8dab96700ac0e686b89f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, белоруссия, сша, ольга любимова, новый папа римский, в мире, папа римский лев xiv
Религия, Ватикан, Белоруссия, США, Ольга Любимова, Новый Папа Римский, В мире, Папа римский Лев XIV
Делегация из Белоруссии прибыла на интронизацию папы Римского
Делегация Белоруссии прибыла для участия в церемонии интронизации папы Римского
МИНСК, 17 мая - РИА Новости.
Делегация Белоруссии во главе с председателем нижней палаты парламента Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV в Ватикане, сообщил Telegram-канал
палаты.
"По поручению президента Республики Беларусь делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко прибыла для участия в торжественных мероприятиях, связанных с интронизацией папы Римского Льва XIV в Ватикане", - говорится в сообщении.
Сергеенко участвовал и в церемонии похорон предыдущего папы Римского Франциска.
Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа Римский, родившийся в США. Церемония его интронизации состоится в воскресенье, 18 мая. Ожидается, что в ней примут участие высокопоставленные лица со всего мира и представители международных организаций.
Россию на церемонии представит глава Минкультуры Ольга Любимова.
Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.