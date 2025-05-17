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Итальянская ассоциация помогает детям из ДНР отдыхать на море - РИА Новости, 17.05.2025
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04:02 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/assotsiatsija-2017523522.html
Итальянская ассоциация помогает детям из ДНР отдыхать на море
Итальянская ассоциация помогает детям из ДНР отдыхать на море - РИА Новости, 17.05.2025
Итальянская ассоциация помогает детям из ДНР отдыхать на море
Итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) помогает организовывать отдых на море детям из ДНР -... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T04:02:00+03:00
2025-05-17T04:02:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) помогает организовывать отдых на море детям из ДНР - Горловки и Петровского района Донецка, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог, глава итальянского отделения "Международного движения русофилов" Элизео Бертолази. "Он (глава ассоциации - ред.) помогает детям Горловки, детям Петровского района Донецка, детям Харцызска и больнице Мариуполя. Это очень важная помощь... К сожалению, можно говорить, такие дети буквально 10 лет жизни никогда не попробовали мир и жизнь, как нормальный ребенок. Они (итальянская благотворительная ассоциация - ред.) обеспечивают расходы и организовывают путешествия, отдых на море. И поэтому для этих детей это просто рай", - рассказал Бертолази. По его словам, итальянская благотворительная ассоциация проводит подобные инициативы, чтобы помочь детям ДНР "почувствовать жизнь" без боевых действий.
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донецк
донецкая народная республика
горловка
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донецк, донецкая народная республика, горловка
Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка
Итальянская ассоциация помогает детям из ДНР отдыхать на море

Политолог Бертолази: итальянская ассоциация помогает детям из Горловки и Донецка

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) помогает организовывать отдых на море детям из ДНР - Горловки и Петровского района Донецка, рассказал РИА Новости в ходе визита в Донецк итальянский политолог, глава итальянского отделения "Международного движения русофилов" Элизео Бертолази.
"Он (глава ассоциации - ред.) помогает детям Горловки, детям Петровского района Донецка, детям Харцызска и больнице Мариуполя. Это очень важная помощь... К сожалению, можно говорить, такие дети буквально 10 лет жизни никогда не попробовали мир и жизнь, как нормальный ребенок. Они (итальянская благотворительная ассоциация - ред.) обеспечивают расходы и организовывают путешествия, отдых на море. И поэтому для этих детей это просто рай", - рассказал Бертолази.
По его словам, итальянская благотворительная ассоциация проводит подобные инициативы, чтобы помочь детям ДНР "почувствовать жизнь" без боевых действий.
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