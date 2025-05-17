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Армия Израиля уничтожила командира "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 17.05.2025
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12:43 17.05.2025 (обновлено: 17:55 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/armija-2017549225.html
Армия Израиля уничтожила командира "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля уничтожила командира "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 17.05.2025
Армия Израиля уничтожила командира "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу нанесла удар и ликвидировала одного из командиров движения "Хезболлах" на юге Ливана, который, по сведениям израильских... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:43:00+03:00
2025-05-17T17:55:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу нанесла удар и ликвидировала одного из командиров движения "Хезболлах" на юге Ливана, который, по сведениям израильских военных, занимался восстановлением инфраструктуры организации, сообщила армейская пресс-служба. "Ранее в субботу ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил в районе Гамгим (к югу от города Тир - ред.) в Ливане командира "Хезболлах" по району Шакиф. Террорист участвовал в восстановлении террористической инфраструктуры "Хезболлах" в этом районе", - говорится в сообщении. Военные подчеркнули, что "восстановление террористической инфраструктуры и сопутствующая деятельность" представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.
https://ria.ru/20250517/izrail-2017515069.html
https://ria.ru/20250517/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля уничтожила командира "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ уничтожил одного из командиров "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара на юге Ливана
Дым на месте израильского удара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу нанесла удар и ликвидировала одного из командиров движения "Хезболлах" на юге Ливана, который, по сведениям израильских военных, занимался восстановлением инфраструктуры организации, сообщила армейская пресс-служба.
"Ранее в субботу ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил в районе Гамгим (к югу от города Тир - ред.) в Ливане командира "Хезболлах" по району Шакиф. Террорист участвовал в восстановлении террористической инфраструктуры "Хезболлах" в этом районе", - говорится в сообщении.
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Военные подчеркнули, что "восстановление террористической инфраструктуры и сопутствующая деятельность" представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.
В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.
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