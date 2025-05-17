https://ria.ru/20250517/armija-2017549225.html

Армия Израиля уничтожила командира "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля уничтожила командира "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 17.05.2025

Армия Израиля уничтожила командира "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу нанесла удар и ликвидировала одного из командиров движения "Хезболлах" на юге Ливана, который, по сведениям израильских... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:43:00+03:00

2025-05-17T12:43:00+03:00

2025-05-17T17:55:00+03:00

в мире

ливан

израиль

бейрут

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976511612_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c1b476d68aba1f016f4e787bffb6e472.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу нанесла удар и ликвидировала одного из командиров движения "Хезболлах" на юге Ливана, который, по сведениям израильских военных, занимался восстановлением инфраструктуры организации, сообщила армейская пресс-служба. "Ранее в субботу ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил в районе Гамгим (к югу от города Тир - ред.) в Ливане командира "Хезболлах" по району Шакиф. Террорист участвовал в восстановлении террористической инфраструктуры "Хезболлах" в этом районе", - говорится в сообщении. Военные подчеркнули, что "восстановление террористической инфраструктуры и сопутствующая деятельность" представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.

https://ria.ru/20250517/izrail-2017515069.html

https://ria.ru/20250517/konflikt-1915630213.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году