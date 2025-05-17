https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны

Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны - РИА Новости, 17.05.2025

Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны

Президент Владимир Путин утвердил список поручений по развитию Арктической зоны после рабочей поездки в Мурманск в конце марта, документ опубликован на сайте... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:41:00+03:00

2025-05-17T17:41:00+03:00

2025-05-17T21:25:00+03:00

мурманск

воркута

владимир путин

экономика

обь

арктика

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил список поручений по развитию Арктической зоны после рабочей поездки в Мурманск в конце марта, документ опубликован на сайте Кремля.Глава государства поставил задачи:

https://ria.ru/20250405/zapasy-2009470835.html

мурманск

воркута

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2025

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мурманск, воркута, владимир путин, экономика, обь, арктика