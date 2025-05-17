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Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны - РИА Новости, 17.05.2025
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17:41 17.05.2025 (обновлено: 21:25 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны - РИА Новости, 17.05.2025
Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
Президент Владимир Путин утвердил список поручений по развитию Арктической зоны после рабочей поездки в Мурманск в конце марта, документ опубликован на сайте... РИА Новости, 17.05.2025
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мурманск
воркута
владимир путин
экономика
обь
арктика
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил список поручений по развитию Арктической зоны после рабочей поездки в Мурманск в конце марта, документ опубликован на сайте Кремля.Глава государства поставил задачи:
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мурманск
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мурманск, воркута, владимир путин, экономика, обь, арктика
Мурманск, Воркута, Владимир Путин, Экономика, Обь, Арктика

Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил список поручений по развитию Арктической зоны после рабочей поездки в Мурманск в конце марта, документ опубликован на сайте Кремля.
Глава государства поставил задачи:
  • завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода до 2029 года;
  • провести реконструкцию аэропорта Воркуты, закончить работы в 2030-м;
  • возвести новый аэропорт в бухте Ефремова полуострова Таймыр в 2027-2029 годах;
  • ввести в эксплуатацию магистральный газопровод Волхов — Мурманск до 2030-го;
  • принять решение о начале строительства двух атомных ледоколов не позднее 2026 года;
  • определить график расселения аварийного жилья в регионах Арктической зоны до 2035-го;
  • распространить программу "Доступное арендное жилье в ДФО" на Арктику;
  • утвердить экономическую модель Трансарктического транспортного коридора;
  • изучить вопрос о создании совместных организаций с иностранным участием для перевозки грузов по нему;
  • помочь в создании международной арктической станции "Снежинка" на Ямале к 2028 году;
  • ежегодно выделять не менее десяти миллиардов рублей на инфраструктуру в населенных пунктах Арктики, где дислоцированы военные;
  • представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского пути;
  • подготовить предложения по актуализации положений указов об основах госполитики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны;
  • утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны;
  • проработать идею создания в арктических субъектах посадочных площадок для грузовых БПЛА;
  • рассмотреть включение в проект "Пять морей и озеро Байкал" мероприятий по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря;
  • представить предложения по развитию туристических кластеров на арктических территориях;
  • изучить тему строительства малотоннажных ледовых судов для перевозки пассажиров на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.
Арктика - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике
5 апреля, 04:21
 
МурманскВоркутаВладимир ПутинЭкономикаОбьАрктика
 
 
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