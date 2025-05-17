Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил список поручений по развитию Арктической зоны после рабочей поездки в Мурманск в конце марта, документ опубликован на сайте Кремля.
Глава государства поставил задачи:
- завершить строительство моста через Обь в составе Северного широтного хода до 2029 года;
- провести реконструкцию аэропорта Воркуты, закончить работы в 2030-м;
- возвести новый аэропорт в бухте Ефремова полуострова Таймыр в 2027-2029 годах;
- ввести в эксплуатацию магистральный газопровод Волхов — Мурманск до 2030-го;
- принять решение о начале строительства двух атомных ледоколов не позднее 2026 года;
- определить график расселения аварийного жилья в регионах Арктической зоны до 2035-го;
- распространить программу "Доступное арендное жилье в ДФО" на Арктику;
- утвердить экономическую модель Трансарктического транспортного коридора;
- изучить вопрос о создании совместных организаций с иностранным участием для перевозки грузов по нему;
- помочь в создании международной арктической станции "Снежинка" на Ямале к 2028 году;
- ежегодно выделять не менее десяти миллиардов рублей на инфраструктуру в населенных пунктах Арктики, где дислоцированы военные;
- представить предложения по созданию группировки космических аппаратов для мониторинга в акватории Северного морского пути;
- подготовить предложения по актуализации положений указов об основах госполитики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны;
- утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны;
- проработать идею создания в арктических субъектах посадочных площадок для грузовых БПЛА;
- рассмотреть включение в проект "Пять морей и озеро Байкал" мероприятий по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря;
- представить предложения по развитию туристических кластеров на арктических территориях;
- изучить тему строительства малотоннажных ледовых судов для перевозки пассажиров на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.
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