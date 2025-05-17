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Путин поручил утвердить график расселения аварийного жилья в Арктике
Путин поручил утвердить график расселения аварийного жилья в Арктике - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил утвердить график расселения аварийного жилья в Арктике
Президент России Владимир Путин поручил утвердить график расселения аварийного жилья в регионах Арктической зоны до 2035 года. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:15:00+03:00
2025-05-17T17:15:00+03:00
2025-05-17T17:41:00+03:00
арктика
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить график расселения аварийного жилья в регионах Арктической зоны до 2035 года.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации: утвердить график поэтапного переселения граждан, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации, из жилья, признанного аварийным до 1 сентября 2024 года, на период до 2035 года и обеспечить своевременное финансирование его реализации. Доклад - до 1 октября 2025 года, далее - один раз в год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/putin-2017586880.html
арктика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, владимир путин, экономика
Арктика, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил утвердить график расселения аварийного жилья в Арктике
Путин поручил утвердить график расселения аварийных домов в Арктике до 2035 года