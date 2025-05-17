https://ria.ru/20250517/aleksandropol-2017560843.html

Офицер рассказал, чем важно освобождение Александрополя

Офицер рассказал, чем важно освобождение Александрополя - РИА Новости, 17.05.2025

Офицер рассказал, чем важно освобождение Александрополя

Освобождение Александрополя в ДНР обеспечит продвижение ВС РФ на красноармейском направлении между населенными пунктами Красноармейск и Дзержинск, считает... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:56:00+03:00

2025-05-17T14:56:00+03:00

2025-05-17T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Освобождение Александрополя в ДНР обеспечит продвижение ВС РФ на красноармейском направлении между населенными пунктами Красноармейск и Дзержинск, считает командир 7-й роты 3-го батальона 242-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Игорь Пузиков. "Данный населённый пункт Александрополь был нам необходим для продвижения наших войск дальше. Нужно было закрепиться, занять оборону, чтобы наши союзники и мы уже продвигались дальше. Потому что, по информации, там находился противник. Практически мы находимся где-то в середине между Дзержинском и Красноармейском. Продвигаемся выше и выше", - сказал Пузиков РИА Новости. По его словам, Александрополь - сравнительно небольшой населенный пункт, всего около 40 домов с прилегающими к ним постройками. Практически все это было разрушено в результате боевых действий, но оставались подвальные помещения, в которых и засел противник, пояснил офицер "Мы выдвинулись с тремя группами на БТР. У всех групп были разные задачи. Моя задача, моей группы, была захватить начало населенного пункта и занять оборону, противник нас не ожидал", - рассказал один из участников освобождения Александрополя, командир взвода Жомарбай Калыгулов с позывным "Француз". Как уточнил Калыгулов, в этом населенном пункте отсутствовали мирные жители, и он был полностью занят ВСУ. В одном из опорников противника находилось подразделение операторов БПЛА, которое впоследствии было уничтожено. По словам командира взвода, при освобождении Александрополя российские бойцы столкнулись с интенсивным использованием БПЛА со стороны противника. "По нам работали FPV-дроны. Мы когда разговаривали с друг другом, мы друг друга не слышали, до такой степени был звук, как будто там целый рой был", - сказал он. Как уточнил командир роты, группы штурмовиков вошли в населенный пункт, приняли бой, держали оборону двое суток, но контратакующего противника не пропустили. "Потом, когда уже противника выбили, ребята отработали все на отлично, закрепились, прошли до конца всю эту деревню и дальше уже заняли оборону и начали подтягивать туда уже остальные части", - сказал в завершение Пузиков. Минобороны РФ в субботу сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250516/vs-2017270025.html

https://ria.ru/20250517/pvo-2017547725.html

https://ria.ru/20250502/guevo-2014663956.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)