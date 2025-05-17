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Офицер рассказал, чем важно освобождение Александрополя - РИА Новости, 17.05.2025
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14:56 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/aleksandropol-2017560843.html
Офицер рассказал, чем важно освобождение Александрополя
Офицер рассказал, чем важно освобождение Александрополя - РИА Новости, 17.05.2025
Офицер рассказал, чем важно освобождение Александрополя
Освобождение Александрополя в ДНР обеспечит продвижение ВС РФ на красноармейском направлении между населенными пунктами Красноармейск и Дзержинск, считает... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:56:00+03:00
2025-05-17T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Освобождение Александрополя в ДНР обеспечит продвижение ВС РФ на красноармейском направлении между населенными пунктами Красноармейск и Дзержинск, считает командир 7-й роты 3-го батальона 242-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Игорь Пузиков. "Данный населённый пункт Александрополь был нам необходим для продвижения наших войск дальше. Нужно было закрепиться, занять оборону, чтобы наши союзники и мы уже продвигались дальше. Потому что, по информации, там находился противник. Практически мы находимся где-то в середине между Дзержинском и Красноармейском. Продвигаемся выше и выше", - сказал Пузиков РИА Новости. По его словам, Александрополь - сравнительно небольшой населенный пункт, всего около 40 домов с прилегающими к ним постройками. Практически все это было разрушено в результате боевых действий, но оставались подвальные помещения, в которых и засел противник, пояснил офицер "Мы выдвинулись с тремя группами на БТР. У всех групп были разные задачи. Моя задача, моей группы, была захватить начало населенного пункта и занять оборону, противник нас не ожидал", - рассказал один из участников освобождения Александрополя, командир взвода Жомарбай Калыгулов с позывным "Француз". Как уточнил Калыгулов, в этом населенном пункте отсутствовали мирные жители, и он был полностью занят ВСУ. В одном из опорников противника находилось подразделение операторов БПЛА, которое впоследствии было уничтожено. По словам командира взвода, при освобождении Александрополя российские бойцы столкнулись с интенсивным использованием БПЛА со стороны противника. "По нам работали FPV-дроны. Мы когда разговаривали с друг другом, мы друг друга не слышали, до такой степени был звук, как будто там целый рой был", - сказал он. Как уточнил командир роты, группы штурмовиков вошли в населенный пункт, приняли бой, держали оборону двое суток, но контратакующего противника не пропустили. "Потом, когда уже противника выбили, ребята отработали все на отлично, закрепились, прошли до конца всю эту деревню и дальше уже заняли оборону и начали подтягивать туда уже остальные части", - сказал в завершение Пузиков. Минобороны РФ в субботу сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250516/vs-2017270025.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Офицер рассказал, чем важно освобождение Александрополя

Офицер Пузиков: освобождение Александрополя обеспечит продвижение ВС России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Освобождение Александрополя в ДНР обеспечит продвижение ВС РФ на красноармейском направлении между населенными пунктами Красноармейск и Дзержинск, считает командир 7-й роты 3-го батальона 242-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Игорь Пузиков.
"Данный населённый пункт Александрополь был нам необходим для продвижения наших войск дальше. Нужно было закрепиться, занять оборону, чтобы наши союзники и мы уже продвигались дальше. Потому что, по информации, там находился противник. Практически мы находимся где-то в середине между Дзержинском и Красноармейском. Продвигаемся выше и выше", - сказал Пузиков РИА Новости.
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По его словам, Александрополь - сравнительно небольшой населенный пункт, всего около 40 домов с прилегающими к ним постройками. Практически все это было разрушено в результате боевых действий, но оставались подвальные помещения, в которых и засел противник, пояснил офицер
"Мы выдвинулись с тремя группами на БТР. У всех групп были разные задачи. Моя задача, моей группы, была захватить начало населенного пункта и занять оборону, противник нас не ожидал", - рассказал один из участников освобождения Александрополя, командир взвода Жомарбай Калыгулов с позывным "Француз".
Как уточнил Калыгулов, в этом населенном пункте отсутствовали мирные жители, и он был полностью занят ВСУ. В одном из опорников противника находилось подразделение операторов БПЛА, которое впоследствии было уничтожено. По словам командира взвода, при освобождении Александрополя российские бойцы столкнулись с интенсивным использованием БПЛА со стороны противника.
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"По нам работали FPV-дроны. Мы когда разговаривали с друг другом, мы друг друга не слышали, до такой степени был звук, как будто там целый рой был", - сказал он.
Как уточнил командир роты, группы штурмовиков вошли в населенный пункт, приняли бой, держали оборону двое суток, но контратакующего противника не пропустили.
"Потом, когда уже противника выбили, ребята отработали все на отлично, закрепились, прошли до конца всю эту деревню и дальше уже заняли оборону и начали подтягивать туда уже остальные части", - сказал в завершение Пузиков.
Минобороны РФ в субботу сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики.
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