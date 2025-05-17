https://ria.ru/20250517/akademija-2017554008.html
Швидковский стал президентом Академии архитектуры и строительных наук
Швидковский стал президентом Академии архитектуры и строительных наук - РИА Новости, 17.05.2025
Швидковский стал президентом Академии архитектуры и строительных наук
Дмитрий Швидковский утвержден в должности президента Российской академии архитектуры и строительных наук, сообщили в пресс-службе российского правительства. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T13:49:00+03:00
2025-05-17T13:49:00+03:00
2025-05-17T13:49:00+03:00
россия
дмитрий швидковский
михаил мишустин
российская академия архитектуры и строительных наук
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дмитрий Швидковский утвержден в должности президента Российской академии архитектуры и строительных наук, сообщили в пресс-службе российского правительства. "(Премьер-министр РФ) Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Дмитрия Швидковского в должности президента Российской академии архитектуры и строительных наук", - сообщили в кабмине. Пост президента Российской академии архитектуры и строительных наук Швидковский занимает с 2019 года. В апреле он был вновь избран на эту должность решением общего собрания членов академии сроком на 5 лет.
https://ria.ru/20250515/salyukov-2017205375.html
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россия, дмитрий швидковский, михаил мишустин, российская академия архитектуры и строительных наук
Россия, Дмитрий Швидковский, Михаил Мишустин, Российская академия архитектуры и строительных наук
Швидковский стал президентом Академии архитектуры и строительных наук
Мишустин утвердил Швидковского главой Академии архитектуры и строительных наук