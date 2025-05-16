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Перед офисом Эрдогана поставили тенты для защиты от солнца для журналистов
Перед офисом Эрдогана поставили тенты для защиты от солнца для журналистов - РИА Новости, 16.05.2025
Перед офисом Эрдогана поставили тенты для защиты от солнца для журналистов
Журналисты, освещающие переговоры России и Украины в Стамбуле, в пятницу лучше подготовились к условиям работы: перед офисом президента Турции поставили тенты... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:25:00+03:00
2025-05-16T14:25:00+03:00
2025-05-16T15:21:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Журналисты, освещающие переговоры России и Украины в Стамбуле, в пятницу лучше подготовились к условиям работы: перед офисом президента Турции поставили тенты для защиты от солнца, взяли с собой зонтики, передаёт корреспондент РИА Новости. В четверг на лицах многих сотрудников СМИ, прибывших в Турцию из других стран, был заметен характерный красный загар. В пятницу рядом с офисом президента Турции уже выставлены тенты для защиты от солнца и возможной непогоды, а часть сотрудников СМИ взяли с собой зонтики для защиты от солнца и возможного дождя (утром прошёл небольшой дождь). Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
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Российские и иностранные журналисты около президентского офиса в Стамбуле
Российские и иностранные журналисты окружили территорию у президентского офиса в Стамбуле, где должны пройти переговоры представителей Москвы и Киева
2025-05-16T14:25
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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Специальная военная операция на Украине
Перед офисом Эрдогана поставили тенты для защиты от солнца для журналистов
Освещающие переговоры в Стамбуле журналисты прячутся от солнца под зонтиками