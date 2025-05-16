Рейтинг@Mail.ru
Женщины–предприниматели составляют 25% получателей поддержки РЭЦ - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/zhenschiny-2017385905.html
Женщины–предприниматели составляют 25% получателей поддержки РЭЦ
Женщины–предприниматели составляют 25% получателей поддержки РЭЦ - РИА Новости, 16.05.2025
Женщины–предприниматели составляют 25% получателей поддержки РЭЦ
Более 25% получателей государственной поддержки среди экспортеров МСП - это женщины, привела данные директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:07:00+03:00
2025-05-16T15:07:00+03:00
экономика
россия
казань
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017380544_0:9:3610:2040_1920x0_80_0_0_a2f1a8f761ce2b51f6ec2aa232f7357d.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Более 25% получателей государственной поддержки среди экспортеров МСП - это женщины, привела данные директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025"."Учитывая стремительный рост экономического сотрудничества между Россией и странами исламского мира, взаимодействие женских предпринимательских сообществ становится стратегически важным. РЭЦ рассматривает поддержку этих инициатив не как формальность, а как ключевой элемент нашей стратегии по развитию устойчивых и эффективных международных деловых связей", – сказала Минаева на сессии Совета Евразийского женского форума "Бизнес-диалог женщин "Россия – Исламский мир".Она отметила, что роль женщин в бизнесе возрастает с каждым годом. На сегодня среди получателей господдержки более четверти предприятий МСП принадлежит женщинам. "В 2024 году женщины–предприниматели при поддержке РЭЦ заключили экспортные контракты на 34,3 миллиарда рублей. Они экспортируют в 106 стран мира, 28,3% которых составляют исламские государства", – добавила Минаева.Она рассказала о механизмах поддержки женского предпринимательства, а также перспективных отраслях сотрудничества и возможностях центров поддержки экспорта для развития женского предпринимательства.
https://ria.ru/20250515/eksport-2017173360.html
https://ria.ru/20250515/rets-2017164063.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017380544_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_fe4d94d452ec673ccb7aa522d4559609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казань, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Казань, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Женщины–предприниматели составляют 25% получателей поддержки РЭЦ

Женщины–предприниматели составляют 25% получателей государственной поддержки РЭЦ

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкБизнес-диалог женщин Россия - Исламский мир, XVI Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
Бизнес-диалог женщин Россия - Исламский мир, XVI Международный экономический форум Россия – Исламский мир: КаzanForum - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Бизнес-диалог женщин Россия - Исламский мир, XVI Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Более 25% получателей государственной поддержки среди экспортеров МСП - это женщины, привела данные директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025".
"Учитывая стремительный рост экономического сотрудничества между Россией и странами исламского мира, взаимодействие женских предпринимательских сообществ становится стратегически важным. РЭЦ рассматривает поддержку этих инициатив не как формальность, а как ключевой элемент нашей стратегии по развитию устойчивых и эффективных международных деловых связей", – сказала Минаева на сессии Совета Евразийского женского форума "Бизнес-диалог женщин "Россия – Исламский мир".
Сессия Перспективы сотрудничества в сфере АПК в странах ОИС - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
РЭЦ рассказал о возможностях экспорта продукции АПК через Ближний Восток
15 мая, 17:39
Она отметила, что роль женщин в бизнесе возрастает с каждым годом. На сегодня среди получателей господдержки более четверти предприятий МСП принадлежит женщинам. "В 2024 году женщины–предприниматели при поддержке РЭЦ заключили экспортные контракты на 34,3 миллиарда рублей. Они экспортируют в 106 стран мира, 28,3% которых составляют исламские государства", – добавила Минаева.
Она рассказала о механизмах поддержки женского предпринимательства, а также перспективных отраслях сотрудничества и возможностях центров поддержки экспорта для развития женского предпринимательства.
Руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки АО РЭЦ Исрафил Али-Заде во время сессии Особенности выхода российских предприятий на рынок стран Арабского залива на XVI Международном экономическом форуме Россия – Исламский мир: КаzanForum - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
РЭЦ рассказал об особенностях работы на рынках стран Персидского залива
15 мая, 17:10
 
ЭкономикаРоссияКазаньРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала