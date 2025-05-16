https://ria.ru/20250516/zhenschiny-2017385905.html

Женщины–предприниматели составляют 25% получателей поддержки РЭЦ

Женщины–предприниматели составляют 25% получателей поддержки РЭЦ - РИА Новости, 16.05.2025

Женщины–предприниматели составляют 25% получателей поддержки РЭЦ

Более 25% получателей государственной поддержки среди экспортеров МСП - это женщины, привела данные директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:07:00+03:00

2025-05-16T15:07:00+03:00

2025-05-16T15:07:00+03:00

экономика

россия

казань

российский экспортный центр (рэц)

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Более 25% получателей государственной поддержки среди экспортеров МСП - это женщины, привела данные директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025"."Учитывая стремительный рост экономического сотрудничества между Россией и странами исламского мира, взаимодействие женских предпринимательских сообществ становится стратегически важным. РЭЦ рассматривает поддержку этих инициатив не как формальность, а как ключевой элемент нашей стратегии по развитию устойчивых и эффективных международных деловых связей", – сказала Минаева на сессии Совета Евразийского женского форума "Бизнес-диалог женщин "Россия – Исламский мир".Она отметила, что роль женщин в бизнесе возрастает с каждым годом. На сегодня среди получателей господдержки более четверти предприятий МСП принадлежит женщинам. "В 2024 году женщины–предприниматели при поддержке РЭЦ заключили экспортные контракты на 34,3 миллиарда рублей. Они экспортируют в 106 стран мира, 28,3% которых составляют исламские государства", – добавила Минаева.Она рассказала о механизмах поддержки женского предпринимательства, а также перспективных отраслях сотрудничества и возможностях центров поддержки экспорта для развития женского предпринимательства.

https://ria.ru/20250515/eksport-2017173360.html

https://ria.ru/20250515/rets-2017164063.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, казань, российский экспортный центр (рэц)