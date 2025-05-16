Женщины–предприниматели составляют 25% получателей поддержки РЭЦ
Женщины–предприниматели составляют 25% получателей государственной поддержки РЭЦ
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкБизнес-диалог женщин Россия - Исламский мир, XVI Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
Бизнес-диалог женщин Россия - Исламский мир, XVI Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Более 25% получателей государственной поддержки среди экспортеров МСП - это женщины, привела данные директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025".
"Учитывая стремительный рост экономического сотрудничества между Россией и странами исламского мира, взаимодействие женских предпринимательских сообществ становится стратегически важным. РЭЦ рассматривает поддержку этих инициатив не как формальность, а как ключевой элемент нашей стратегии по развитию устойчивых и эффективных международных деловых связей", – сказала Минаева на сессии Совета Евразийского женского форума "Бизнес-диалог женщин "Россия – Исламский мир".
Она отметила, что роль женщин в бизнесе возрастает с каждым годом. На сегодня среди получателей господдержки более четверти предприятий МСП принадлежит женщинам. "В 2024 году женщины–предприниматели при поддержке РЭЦ заключили экспортные контракты на 34,3 миллиарда рублей. Они экспортируют в 106 стран мира, 28,3% которых составляют исламские государства", – добавила Минаева.
Она рассказала о механизмах поддержки женского предпринимательства, а также перспективных отраслях сотрудничества и возможностях центров поддержки экспорта для развития женского предпринимательства.