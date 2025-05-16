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В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский от США на фоне переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
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16:58 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017421481.html
В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский от США на фоне переговоров
В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский от США на фоне переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский от США на фоне переговоров
У Владимира Зеленского нет никакой возможности завершить конфликт на своих условиях, ему придется пойти на выполнение требований России, заявил депутат... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:58:00+03:00
2025-05-16T16:58:00+03:00
в мире
украина
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стамбул
марко рубио
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У Владимира Зеленского нет никакой возможности завершить конфликт на своих условиях, ему придется пойти на выполнение требований России, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Заявление Рубио о том, что Трамп готов к любому механизму завершения войны в Украине — не оставляет никаких шансов Зеленскому, потому что "любой механизм" = "без условий". А это то, что требуют русские: остановку поставок оружия и мобилизации. И для фиксации понимания, что это все серьезно — публичная пощечина в виде отказа от приглашения Зеленского на саммит НАТО", — написал он.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп высказался предельно ясно — он хочет окончания конфликта и открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию на Украине.В Стамбуле 15 мая должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.Переговоры начались сегодня в 13:30 мск и продлились почти два часа. После их завершения глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина договорились провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу, представить свое видение прекращения огня и детально прописать свои предложения по этому вопросу, а также продолжать переговоры. Кроме того, Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
https://ria.ru/20250516/krym-2017393820.html
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в мире, украина, россия, стамбул, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп, нато, верховная рада украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Верховная Рада Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский от США на фоне переговоров

Дубинский: Зеленский будет вынужден принять российские условия на переговорах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У Владимира Зеленского нет никакой возможности завершить конфликт на своих условиях, ему придется пойти на выполнение требований России, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Заявление Рубио о том, что Трамп готов к любому механизму завершения войны в Украине — не оставляет никаких шансов Зеленскому, потому что "любой механизм" = "без условий". А это то, что требуют русские: остановку поставок оружия и мобилизации. И для фиксации понимания, что это все серьезно — публичная пощечина в виде отказа от приглашения Зеленского на саммит НАТО", — написал он.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Рогов прокомментировал отказ Зеленского признать Крым частью России
16 мая, 15:28
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп высказался предельно ясно — он хочет окончания конфликта и открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию на Украине.
В Стамбуле 15 мая должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.
Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.
Переговоры начались сегодня в 13:30 мск и продлились почти два часа. После их завершения глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина договорились провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу, представить свое видение прекращения огня и детально прописать свои предложения по этому вопросу, а также продолжать переговоры. Кроме того, Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за Зеленского
16 мая, 14:48
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулМарко РубиоВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОВерховная Рада УкраиныПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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