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На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за Зеленского
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за Зеленского - РИА Новости, 16.05.2025
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за Зеленского
Президенту США Дональду Трампу следует вынудить Владимира Зеленского покинуть пост ради урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:48:00+03:00
2025-05-16T14:48:00+03:00
2025-05-16T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует вынудить Владимира Зеленского покинуть пост ради урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Зеленский просто не может уступить России, потому что это (скорее всего) будет стоить ему жизни. Поэтому со стороны Трампа было бы гуманнее заставить его уйти в отставку и отправиться в изгнание", — написал он.Срок президентских полномочий главы киевского режима истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".В пятницу в Стамбуле стартовали первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Накануне они прибыли в Стамбул, но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня.По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта, обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html
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в мире, дональд трамп, украина, туомас малинен, владимир зеленский, россия
В мире, Дональд Трамп, Украина, Туомас Малинен, Владимир Зеленский, Россия
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за Зеленского
Профессор Малинен призвал Трампа заставить Зеленского уйти в отставку