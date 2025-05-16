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"Поможет только чудо". В США резко высказались о новом плане Зеленского - РИА Новости, 16.05.2025
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09:24 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017269638.html
"Поможет только чудо". В США резко высказались о новом плане Зеленского
"Поможет только чудо". В США резко высказались о новом плане Зеленского - РИА Новости, 16.05.2025
"Поможет только чудо". В США резко высказались о новом плане Зеленского
Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории стало препятствием на пути к завершению боевых действий на Украине, пишет American Conservative. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:24:00+03:00
2025-05-16T09:24:00+03:00
в мире
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владимир мединский
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории стало препятствием на пути к завершению боевых действий на Украине, пишет American Conservative."Заявления о том, что все территории Украины будут отвоеваны, когда-то были понятной попыткой поднять боевой дух, но теперь они стали препятствием для мирных переговоров. Крым и большая часть Донбасса полностью интегрированы в состав России. Однако мирные планы Зеленского полностью игнорируют эту реальность", — говорится в материале.Обозреватель указал, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и лишь только чудо сможет как-то помочь ВСУ отвоевать утраченные территории.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее, встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле с 10:00.В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017258465.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Поможет только чудо". В США резко высказались о новом плане Зеленского

AC: желание Зеленского вернуть территории стало препятствием к миру на Украине

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории стало препятствием на пути к завершению боевых действий на Украине, пишет American Conservative.
«
"Заявления о том, что все территории Украины будут отвоеваны, когда-то были понятной попыткой поднять боевой дух, но теперь они стали препятствием для мирных переговоров. Крым и большая часть Донбасса полностью интегрированы в состав России. Однако мирные планы Зеленского полностью игнорируют эту реальность", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
СМИ: в офисе Зеленского царит паника из-за переговоров
16 мая, 07:34
Обозреватель указал, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и лишь только чудо сможет как-то помочь ВСУ отвоевать утраченные территории.
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.
Тем не менее, встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.
Владимир Зеленский в Анкаре. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ заметили важную деталь во время прибытия Зеленского в Турцию
15 мая, 13:08
Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле с 10:00.
В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Трамп дал понять". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским
15 мая, 11:35
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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