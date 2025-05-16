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"Поможет только чудо". В США резко высказались о новом плане Зеленского
"Поможет только чудо". В США резко высказались о новом плане Зеленского - РИА Новости, 16.05.2025
"Поможет только чудо". В США резко высказались о новом плане Зеленского
Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории стало препятствием на пути к завершению боевых действий на Украине, пишет American Conservative. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:24:00+03:00
2025-05-16T09:24:00+03:00
2025-05-16T09:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории стало препятствием на пути к завершению боевых действий на Украине, пишет American Conservative."Заявления о том, что все территории Украины будут отвоеваны, когда-то были понятной попыткой поднять боевой дух, но теперь они стали препятствием для мирных переговоров. Крым и большая часть Донбасса полностью интегрированы в состав России. Однако мирные планы Зеленского полностью игнорируют эту реальность", — говорится в материале.Обозреватель указал, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и лишь только чудо сможет как-то помочь ВСУ отвоевать утраченные территории.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее, встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле с 10:00.В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
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В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Поможет только чудо". В США резко высказались о новом плане Зеленского
AC: желание Зеленского вернуть территории стало препятствием к миру на Украине