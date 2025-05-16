https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017254742.html

На Западе одной фразой высмеяли Зеленского после встречи с Эрдоганом

На Западе одной фразой высмеяли Зеленского после встречи с Эрдоганом - РИА Новости, 16.05.2025

На Западе одной фразой высмеяли Зеленского после встречи с Эрдоганом

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович после встречи Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T05:37:00+03:00

2025-05-16T05:37:00+03:00

2025-05-16T05:37:00+03:00

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владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович после встречи Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал главу киевского режима за его манеру постоянно жаловаться, соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х"Нытье — блестящая стратегия", — сыронизировал эксперт, комментируя слова Зеленского на брифинге после встречи с Эрдоганом о чрезмерном давлении президента США Дональда Трампа на Украину.В четверг Эрдоган заявил, что обсудил с главой киевского режима усилия по завершению украинского конфликта справедливым миром.В Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Планировавшиеся в четверг контакты между делегациями не состоялись, ожидается, что они пройдут в пятницу.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Глава киевского режима ответил на мирную инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017189768.html

https://ria.ru/20250516/turtsiya-2017242078.html

https://ria.ru/20250515/erdogan--2017171773.html

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в мире, украина, стамбул, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган