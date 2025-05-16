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Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией - РИА Новости, 16.05.2025
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16:57 16.05.2025 (обновлено: 18:28 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/zelenskij-2017435734.html
Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией
Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией - РИА Новости, 16.05.2025
Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией
Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Великобритании и Польши... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:57:00+03:00
2025-05-16T18:28:00+03:00
в мире
турция
албания
франция
владимир зеленский
андрей ермак
эммануэль макрон
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском на фоне идущих в Турции переговоров России и Украины, сообщил в пятницу глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Ермак опубликовал фотографии Зеленского, беседующего с лидерами "коалиции желающих": Макроном, Мерцем, Стармером и Туском. Судя по фото, стороны встретились на саммите Европейского политического сообщества в Албании. Никаких комментариев к фотографиям Зеленского и европейских лидеров Ермак не добавил. В четверг вечером украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский вылетел из Турции и направился в Албанию.
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в мире, турция, албания, франция, владимир зеленский, андрей ермак, эммануэль макрон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия
В мире, Турция, Албания, Франция, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Эммануэль Макрон, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия
Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией

Ермак: Зеленский встретился с Макроном, Мерцем, Стармером и Туском

© Getty Images / Leon NealДональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Getty Images / Leon Neal
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском на фоне идущих в Турции переговоров России и Украины, сообщил в пятницу глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Ермак опубликовал фотографии Зеленского, беседующего с лидерами "коалиции желающих": Макроном, Мерцем, Стармером и Туском. Судя по фото, стороны встретились на саммите Европейского политического сообщества в Албании.
Никаких комментариев к фотографиям Зеленского и европейских лидеров Ермак не добавил.
В четверг вечером украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский вылетел из Турции и направился в Албанию.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского
16 мая, 16:38
 
В миреТурцияАлбанияФранцияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакЭммануэль МакронПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Россия
 
 
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