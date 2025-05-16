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Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией
Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией - РИА Новости, 16.05.2025
Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией
Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Великобритании и Польши... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:57:00+03:00
2025-05-16T16:57:00+03:00
2025-05-16T18:28:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском на фоне идущих в Турции переговоров России и Украины, сообщил в пятницу глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Ермак опубликовал фотографии Зеленского, беседующего с лидерами "коалиции желающих": Макроном, Мерцем, Стармером и Туском. Судя по фото, стороны встретились на саммите Европейского политического сообщества в Албании. Никаких комментариев к фотографиям Зеленского и европейских лидеров Ермак не добавил. В четверг вечером украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский вылетел из Турции и направился в Албанию.
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В мире, Турция, Албания, Франция, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Эммануэль Макрон, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия
Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией
Ермак: Зеленский встретился с Макроном, Мерцем, Стармером и Туском