https://ria.ru/20250516/zelenskij-2017435734.html

Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией

Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией - РИА Новости, 16.05.2025

Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с Россией

Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Великобритании и Польши... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:57:00+03:00

2025-05-16T16:57:00+03:00

2025-05-16T18:28:00+03:00

в мире

турция

албания

франция

владимир зеленский

андрей ермак

эммануэль макрон

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском на фоне идущих в Турции переговоров России и Украины, сообщил в пятницу глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Ермак опубликовал фотографии Зеленского, беседующего с лидерами "коалиции желающих": Макроном, Мерцем, Стармером и Туском. Судя по фото, стороны встретились на саммите Европейского политического сообщества в Албании. Никаких комментариев к фотографиям Зеленского и европейских лидеров Ермак не добавил. В четверг вечером украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский вылетел из Турции и направился в Албанию.

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017419498.html

турция

албания

франция

россия

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в мире, турция, албания, франция, владимир зеленский, андрей ермак, эммануэль макрон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия