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Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 16.05.2025
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12:48 16.05.2025 (обновлено: 13:11 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/zapad-2017326796.html
Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за неделю
Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 16.05.2025
Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за неделю
Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Торское в ДНР, потери украинских войск составили более 1490 военнослужащих и три танка,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:48:00+03:00
2025-05-16T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Торское в ДНР, потери украинских войск составили более 1490 военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и отряда специального назначения "Стугна", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 1490 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин и 64 автомобиля, уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250516/pole-2017321894.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за неделю

Группировка "Запад" за неделю освободила населенный пункт, уничтожила три танка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Торское в ДНР, потери украинских войск составили более 1490 военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и отряда специального назначения "Стугна", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 1490 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин и 64 автомобиля, уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.
Кадры поднятия российского флага над освобожденным Вольным Полем в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
16 мая, 12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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