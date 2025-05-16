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Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за неделю
Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 16.05.2025
Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за неделю
Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Торское в ДНР, потери украинских войск составили более 1490 военнослужащих и три танка,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:48:00+03:00
2025-05-16T12:48:00+03:00
2025-05-16T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль Торское в ДНР, потери украинских войск составили более 1490 военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и отряда специального назначения "Стугна", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 1490 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин и 64 автомобиля, уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за неделю
Группировка "Запад" за неделю освободила населенный пункт, уничтожила три танка