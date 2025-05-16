Действия Запада привели к подрыву целостности на Украине, заявила Захарова
Захарова: действия Запада привели к подрыву целостности и мира на Украине
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Действия Запада по подрыву международного права привели к неспособности Украины сохранить территориальную целостность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерреша.
Ранее Гутерреш заявил, что неспособность достичь справедливого мира на Украине при сохранении ее территориальной целостности спровоцирует подрыв международного права и хаос во всем мире.
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"Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — все наоборот. Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине. Кто подорвал — коллективный Запад. Как подорвал — вмешиваясь во внутренние дела путем прямого влияния на внутренние выборы, подкупая чиновников, стимулируя агрессивный национализм, нарушая права человека, милитаризовывая Украину, не выполняя решения Совбеза ООН и так далее", — написала она.
В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлилась почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.
Главные тезисы главы российской делегации Владимира Мединского по итогам переговоров:
- 1.Москва как инициатор переговоров в целом удовлетворена результатом встречи с украинской стороной.
- 2.В ближайшее время состоится масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной.
- 3.Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
- 4.Стороны договорились представить свое видение прекращения огня.
- 5.Россия готова продолжать переговоры с Украиной.
Как подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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16 мая, 13:14