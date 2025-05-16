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Действия Запада привели к подрыву целостности на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 16.05.2025
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21:08 16.05.2025 (обновлено: 23:56 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/zaharova-2017498505.html
Действия Запада привели к подрыву целостности на Украине, заявила Захарова
Действия Запада привели к подрыву целостности на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 16.05.2025
Действия Запада привели к подрыву целостности на Украине, заявила Захарова
Действия Запада по подрыву международного права привели к неспособности Украины сохранить территориальную целостность, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:08:00+03:00
2025-05-16T23:56:00+03:00
в мире
украина
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мария захарова
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Действия Запада по подрыву международного права привели к неспособности Украины сохранить территориальную целостность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерреша. &quot;Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — все наоборот. Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине. Кто подорвал — коллективный Запад. Как подорвал — вмешиваясь во внутренние дела путем прямого влияния на внутренние выборы, подкупая чиновников, стимулируя агрессивный национализм, нарушая права человека, милитаризовывая Украину, не выполняя решения Совбеза ООН и так далее&quot;, — написала она. В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлилась почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.Главные тезисы главы российской делегации Владимира Мединского по итогам переговоров:Как подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012993537.html
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, антониу гутерреш, оон
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, ООН
Действия Запада привели к подрыву целостности на Украине, заявила Захарова

Захарова: действия Запада привели к подрыву целостности и мира на Украине

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Действия Запада по подрыву международного права привели к неспособности Украины сохранить территориальную целостность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ранее Гутерреш заявил, что неспособность достичь справедливого мира на Украине при сохранении ее территориальной целостности спровоцирует подрыв международного права и хаос во всем мире.

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"Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — все наоборот. Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине. Кто подорвал — коллективный Запад. Как подорвал — вмешиваясь во внутренние дела путем прямого влияния на внутренние выборы, подкупая чиновников, стимулируя агрессивный национализм, нарушая права человека, милитаризовывая Украину, не выполняя решения Совбеза ООН и так далее", — написала она.

В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлилась почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.
Главные тезисы главы российской делегации Владимира Мединского по итогам переговоров:
  1. 1.
    Москва как инициатор переговоров в целом удовлетворена результатом встречи с украинской стороной.
  2. 2.
    В ближайшее время состоится масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной.
  3. 3.
    Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
  4. 4.
    Стороны договорились представить свое видение прекращения огня.
  5. 5.
    Россия готова продолжать переговоры с Украиной.
Как подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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16 мая, 13:14
 
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