https://ria.ru/20250516/zaharova-2017498505.html

Действия Запада привели к подрыву целостности на Украине, заявила Захарова

Действия Запада привели к подрыву целостности на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 16.05.2025

Действия Запада привели к подрыву целостности на Украине, заявила Захарова

Действия Запада по подрыву международного права привели к неспособности Украины сохранить территориальную целостность, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:08:00+03:00

2025-05-16T21:08:00+03:00

2025-05-16T23:56:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Действия Запада по подрыву международного права привели к неспособности Украины сохранить территориальную целостность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерреша. "Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — все наоборот. Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине. Кто подорвал — коллективный Запад. Как подорвал — вмешиваясь во внутренние дела путем прямого влияния на внутренние выборы, подкупая чиновников, стимулируя агрессивный национализм, нарушая права человека, милитаризовывая Украину, не выполняя решения Совбеза ООН и так далее", — написала она. В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлилась почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.Главные тезисы главы российской делегации Владимира Мединского по итогам переговоров:Как подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012993537.html

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, мария захарова, антониу гутерреш, оон