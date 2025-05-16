https://ria.ru/20250516/zabajkale-2017362964.html

В Забайкалье с начала года установлены 94 виновника природных пожаров

В Забайкалье с начала года установлены 94 виновника природных пожаров - РИА Новости, 16.05.2025

В Забайкалье с начала года установлены 94 виновника природных пожаров

С начала года в Забайкальском крае установлены 94 виновника природных пожаров, включая 40 подростков, возбуждены три уголовных дела, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:55:00+03:00

2025-05-16T13:55:00+03:00

2025-05-16T13:55:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498175_0:104:3275:1946_1920x0_80_0_0_195d77dcd968cab22fe5a323b76c5cc2.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. С начала года в Забайкальском крае установлены 94 виновника природных пожаров, включая 40 подростков, возбуждены три уголовных дела, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Природные пожары чаще всего происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности гражданами, перехлестов электропроводов при сильном ветре и несанкционированных свалок вблизи дач. С начала года в регионе установлены 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250515/rosnedra-2017064204.html

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии