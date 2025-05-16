https://ria.ru/20250516/zabajkale-2017362964.html
В Забайкалье с начала года установлены 94 виновника природных пожаров
В Забайкалье с начала года установлены 94 виновника природных пожаров - РИА Новости, 16.05.2025
В Забайкалье с начала года установлены 94 виновника природных пожаров
С начала года в Забайкальском крае установлены 94 виновника природных пожаров, включая 40 подростков, возбуждены три уголовных дела, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:55:00+03:00
2025-05-16T13:55:00+03:00
2025-05-16T13:55:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. С начала года в Забайкальском крае установлены 94 виновника природных пожаров, включая 40 подростков, возбуждены три уголовных дела, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Природные пожары чаще всего происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности гражданами, перехлестов электропроводов при сильном ветре и несанкционированных свалок вблизи дач. С начала года в регионе установлены 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250515/rosnedra-2017064204.html
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происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкалье с начала года установлены 94 виновника природных пожаров
В Забайкалье установлены 94 виновника природных пожаров, включая 40 подростков