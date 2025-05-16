https://ria.ru/20250516/vystavka-2017317397.html

Потенциал переговоров компаний РФ на Canton Fair составил около $50 млн

Потенциал переговоров компаний РФ на Canton Fair составил около $50 млн - РИА Новости, 16.05.2025

Потенциал переговоров компаний РФ на Canton Fair составил около $50 млн

Третий этап 137-й сессии международной торговой выставки Canton Fair 2025 - одного из наиболее значимых деловых мероприятий в мире - прошел с 1 по 5 мая в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:29:00+03:00

2025-05-16T12:29:00+03:00

2025-05-16T12:30:00+03:00

китай

россия

российский экспортный центр (рэц)

гуанчжоу

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Третий этап 137-й сессии международной торговой выставки Canton Fair 2025 - одного из наиболее значимых деловых мероприятий в мире - прошел с 1 по 5 мая в китайском Гуанчжоу, там впервые российская продукция была представлена на коллективном национальном стенде Made in Russia, который организовал Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."За пять дней выставки участники экспозиции Made in Russia провели более 240 деловых встреч с дистрибьюторами из Китая и других стран. Потенциал деловых встреч превысил 48 миллионов долларов, ряду производителей уже на площадке выставки удалось договориться с новыми партнерами о первых поставках", - говорится в сообщении.Так, например, подмосковная компания, производящая косметику под брендом, подписала соглашение о намерениях сотрудничества с партнером из Йемена. Компания уже осуществляет экспорт в более 20 стран мира с общим населением более 1,8 миллиарда человек."Установлены десятки прямых контактов с байерами из стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, и мы продолжаем активный диалог по согласованию условий сотрудничества. В очередной раз мы убедились: российские продукты пользуются устойчивым спросом за рубежом", — делятся в компании впечатлениями об участии в Canton Fair при поддержке РЭЦ.Также высоко свое участие в выставке оценила российская пивоваренная компания: "Нам удалось не только познакомить китайского потребителя с нашими новинками, но и представить продукцию потенциальным партнерам из других стран, в том числе из ЮАР, Ирана и Нигерии". Уже в первые дни выставке компания заключила соглашение о намерении с потенциальным партнером из Йемена. Кроме того, в результате организованной РЭЦ деловой программы компании удалось установить контакты с одним из крупнейших дистрибьюторов Китая.Всего на национальном стенде "Сделано в России" товары представили 17 российских компаний: производители продовольственных товаров, включая алкогольную продукцию, шоколад, макаронные изделия и натуральный мед; производители товаров для здоровья (БАДов и лечебной косметики); поставщики промышленных товаров, таких как текстиль и средства по уходу за обувью; разработчики IT-решений для бизнеса, а также мастера народных промыслов с авторскими украшениями и сувенирами.РЭЦ напомнил, что российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ компенсирует 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ также осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250515/eksport-2017173360.html

https://ria.ru/20250515/rets-2017164534.html

https://ria.ru/20250515/rets-2017164063.html

китай

россия

гуанчжоу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, российский экспортный центр (рэц), гуанчжоу