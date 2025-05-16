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При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 16.05.2025
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18:44 16.05.2025 (обновлено: 18:47 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/vsu-2017470753.html
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 16.05.2025
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель
Дрон ВСУ целенаправленно атаковал ехавшего на велосипеде мужчину в селе Архангельское Белгородской области, от полученных ранений мирный житель скончался,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:44:00+03:00
2025-05-16T18:47:00+03:00
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
архангельское
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ целенаправленно атаковал ехавшего на велосипеде мужчину в селе Архангельское Белгородской области, от полученных ранений мирный житель скончался, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель. Беспилотник вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа. От полученных ранений он скончался на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
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белгородская область
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, архангельское, вооруженные силы украины
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Архангельское, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель

Гладков: дрон ВСУ атаковал мужчину в селе Архангельское, он скончался от ранений

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ целенаправленно атаковал ехавшего на велосипеде мужчину в селе Архангельское Белгородской области, от полученных ранений мирный житель скончался, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель. Беспилотник вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа. От полученных ранений он скончался на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Запорожской области
16 мая, 14:49
 
Белгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковАрхангельскоеВооруженные силы Украины
 
 
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