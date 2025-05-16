https://ria.ru/20250516/vsu-2017470753.html

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 16.05.2025

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель

Дрон ВСУ целенаправленно атаковал ехавшего на велосипеде мужчину в селе Архангельское Белгородской области, от полученных ранений мирный житель скончался,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:44:00+03:00

2025-05-16T18:44:00+03:00

2025-05-16T18:47:00+03:00

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

архангельское

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ целенаправленно атаковал ехавшего на велосипеде мужчину в селе Архангельское Белгородской области, от полученных ранений мирный житель скончался, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель. Беспилотник вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа. От полученных ранений он скончался на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20250516/vsu-2017380892.html

белгородская область

архангельское

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, архангельское, вооруженные силы украины