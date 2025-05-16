https://ria.ru/20250516/vsu-2017260835.html

Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского

Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского - РИА Новости, 16.05.2025

Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского

Ряд подразделений ВСУ потеряли до 70% личного состава после освобождения российскими силами населенного пункта Торское на краснолиманском направлении, сообщил... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:12:00+03:00

2025-05-16T08:12:00+03:00

2025-05-16T08:13:00+03:00

в мире

красный лиман

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg

ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Ряд подразделений ВСУ потеряли до 70% личного состава после освобождения российскими силами населенного пункта Торское на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинское командование вывело часть подразделений с передовой в Красный Лиман. "После нанесенного поражения вооруженных формирований Украины в населенном пункте Торское, украинское командование для восстановления боеспособности было вынуждено вывести с ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) часть подразделений в населенный пункт Красный Лиман", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко добавил, что для восполнения потерь, украинское командование направило в данный район пополнение из числа мобилизованных, которые не успели пройти даже начальную подготовку.

https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017260420.html

https://ria.ru/20250516/plennyy-2017256521.html

красный лиман

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, красный лиман, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины