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Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского - РИА Новости, 16.05.2025
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08:12 16.05.2025 (обновлено: 08:13 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/vsu-2017260835.html
Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского
Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского - РИА Новости, 16.05.2025
Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского
Ряд подразделений ВСУ потеряли до 70% личного состава после освобождения российскими силами населенного пункта Торское на краснолиманском направлении, сообщил... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:12:00+03:00
2025-05-16T08:13:00+03:00
в мире
красный лиман
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Ряд подразделений ВСУ потеряли до 70% личного состава после освобождения российскими силами населенного пункта Торское на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинское командование вывело часть подразделений с передовой в Красный Лиман. "После нанесенного поражения вооруженных формирований Украины в населенном пункте Торское, украинское командование для восстановления боеспособности было вынуждено вывести с ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) часть подразделений в населенный пункт Красный Лиман", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко добавил, что для восполнения потерь, украинское командование направило в данный район пополнение из числа мобилизованных, которые не успели пройти даже начальную подготовку.
https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017260420.html
https://ria.ru/20250516/plennyy-2017256521.html
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в мире, красный лиман, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Красный Лиман, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского

Марочко: подразделения ВСУ потеряли в Торском до 70 процентов личного состава

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Ряд подразделений ВСУ потеряли до 70% личного состава после освобождения российскими силами населенного пункта Торское на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование вывело часть подразделений с передовой в Красный Лиман.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Долгое перемирие позволило бы Украине перевооружиться, заявил Мирошник
16 мая, 08:06
"После нанесенного поражения вооруженных формирований Украины в населенном пункте Торское, украинское командование для восстановления боеспособности было вынуждено вывести с ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) часть подразделений в населенный пункт Красный Лиман", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Марочко добавил, что для восполнения потерь, украинское командование направило в данный район пополнение из числа мобилизованных, которые не успели пройти даже начальную подготовку.
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16 мая, 06:21
 
В миреКрасный ЛиманУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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