https://ria.ru/20250516/vsu-2017260835.html
Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского
Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского - РИА Новости, 16.05.2025
Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского
Ряд подразделений ВСУ потеряли до 70% личного состава после освобождения российскими силами населенного пункта Торское на краснолиманском направлении, сообщил... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:12:00+03:00
2025-05-16T08:12:00+03:00
2025-05-16T08:13:00+03:00
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Ряд подразделений ВСУ потеряли до 70% личного состава после освобождения российскими силами населенного пункта Торское на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинское командование вывело часть подразделений с передовой в Красный Лиман. "После нанесенного поражения вооруженных формирований Украины в населенном пункте Торское, украинское командование для восстановления боеспособности было вынуждено вывести с ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) часть подразделений в населенный пункт Красный Лиман", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко добавил, что для восполнения потерь, украинское командование направило в данный район пополнение из числа мобилизованных, которые не успели пройти даже начальную подготовку.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красный лиман, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Красный Лиман, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о потерях ВСУ после освобождения Торского
Марочко: подразделения ВСУ потеряли в Торском до 70 процентов личного состава