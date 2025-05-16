Рейтинг@Mail.ru
Данных о времени приезда российской делегации на переговоры в Турции нет - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 16.05.2025 (обновлено: 11:15 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/vremya-2017300491.html
Данных о времени приезда российской делегации на переговоры в Турции нет
Данных о времени приезда российской делегации на переговоры в Турции нет - РИА Новости, 16.05.2025
Данных о времени приезда российской делегации на переговоры в Турции нет
Информации о времени приезда российской делегации на переговоры с Украиной в президентский офис в Стамбуле пока нет, рассказал источник РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:09:00+03:00
2025-05-16T11:15:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
владимир путин
россия
украина
дмитрий песков
турция
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017176857_0:214:3044:1926_1920x0_80_0_0_c06b56c33fc87f6641b621782934bbe1.jpg
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Информации о времени приезда российской делегации на переговоры с Украиной в президентский офис в Стамбуле пока нет, рассказал источник РИА Новости."Пока информации об их выезде нет", - сказал источник, отвечая на вопрос о приезде Российской делегации на место переговоров.Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины в Стамбуле уже идут, трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 по московскому времени.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017246440.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017176857_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6063f6a17b7212854832ef5ed210cafe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, владимир путин, россия, украина, дмитрий песков, турция, владимир мединский
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Турция, Владимир Мединский
Данных о времени приезда российской делегации на переговоры в Турции нет

Информации о времени приезда делегации РФ на переговоры с Украиной в Турции нет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Информации о времени приезда российской делегации на переговоры с Украиной в президентский офис в Стамбуле пока нет, рассказал источник РИА Новости.
"Пока информации об их выезде нет", - сказал источник, отвечая на вопрос о приезде Российской делегации на место переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
15 мая, 21:11
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины в Стамбуле уже идут, трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 по московскому времени.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Решение Путина по переговорам в Стамбуле вызвало восторг в Киеве
16 мая, 02:21
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДмитрий ПесковТурцияВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала