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Данных о времени приезда российской делегации на переговоры в Турции нет

Данных о времени приезда российской делегации на переговоры в Турции нет - РИА Новости, 16.05.2025

Данных о времени приезда российской делегации на переговоры в Турции нет

Информации о времени приезда российской делегации на переговоры с Украиной в президентский офис в Стамбуле пока нет, рассказал источник РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:09:00+03:00

2025-05-16T11:09:00+03:00

2025-05-16T11:15:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Информации о времени приезда российской делегации на переговоры с Украиной в президентский офис в Стамбуле пока нет, рассказал источник РИА Новости."Пока информации об их выезде нет", - сказал источник, отвечая на вопрос о приезде Российской делегации на место переговоров.Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины в Стамбуле уже идут, трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 по московскому времени.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, владимир путин, россия, украина, дмитрий песков, турция, владимир мединский