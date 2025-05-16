https://ria.ru/20250516/vojska-2017380180.html

ВС России уничтожили украинский склад беспилотников в Запорожской области

ВС России уничтожили украинский склад беспилотников в Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2025

ВС России уничтожили украинский склад беспилотников в Запорожской области

Удар нанесен по селу Темировка в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, уничтожен склад БПЛА и несколько военных машин, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:47:00+03:00

2025-05-16T14:47:00+03:00

2025-05-16T14:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (город)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Удар нанесен по селу Темировка в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, уничтожен склад БПЛА и несколько военных машин, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Темировка - удар по промзоне. Уничтожена станция технического обслуживания (СТО), в которой обслуживались военные машины, четыре машины сгорели полностью, семь попробуют восстановить, но уже не в этом СТО. Уничтожен небольшой склад с БПЛА", - заявил Лебедев. Запорожская область - регион России, расположен в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250516/pole-2017321894.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, днепр (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины