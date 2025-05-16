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ВС России уничтожили украинский склад беспилотников в Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/vojska-2017380180.html
ВС России уничтожили украинский склад беспилотников в Запорожской области
ВС России уничтожили украинский склад беспилотников в Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2025
ВС России уничтожили украинский склад беспилотников в Запорожской области
Удар нанесен по селу Темировка в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, уничтожен склад БПЛА и несколько военных машин, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:47:00+03:00
2025-05-16T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (город)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Удар нанесен по селу Темировка в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, уничтожен склад БПЛА и несколько военных машин, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Темировка - удар по промзоне. Уничтожена станция технического обслуживания (СТО), в которой обслуживались военные машины, четыре машины сгорели полностью, семь попробуют восстановить, но уже не в этом СТО. Уничтожен небольшой склад с БПЛА", - заявил Лебедев. Запорожская область - регион России, расположен в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область
россия
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запорожская область, россия, днепр (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили украинский склад беспилотников в Запорожской области

ВС РФ уничтожили украинский склад БПЛА и несколько машин в Запорожской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Удар нанесен по селу Темировка в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, уничтожен склад БПЛА и несколько военных машин, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Темировка - удар по промзоне. Уничтожена станция технического обслуживания (СТО), в которой обслуживались военные машины, четыре машины сгорели полностью, семь попробуют восстановить, но уже не в этом СТО. Уничтожен небольшой склад с БПЛА", - заявил Лебедев.
Запорожская область - регион России, расположен в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Кадры поднятия российского флага над освобожденным Вольным Полем в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
16 мая, 12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (город)Сергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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