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Фандом Фест ВКонтакте пройдет 22 и 23 ноября в Москве
Фандом Фест ВКонтакте пройдет 22 и 23 ноября в Москве - РИА Новости, 16.05.2025
Фандом Фест ВКонтакте пройдет 22 и 23 ноября в Москве
Стали известны даты и место проведения самого большого фестиваля, посвящённого поп-культурам. Этой осенью Фандом Фест ВКонтакте объединит фандомы на московской... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стали известны даты и место проведения самого большого фестиваля, посвящённого поп-культурам. Этой осенью Фандом Фест ВКонтакте объединит фандомы на московской площадке Main Stage. Подробная программа фестиваля появится позже.Фандом Фест ВКонтакте открывает продажу билетов Early Bird: сейчас их можно купить по специальной цене. Билеты на один или на два дня фестиваля можно приобрести на официальном сайте. В прошлом году все билеты были проданы за неделю до старта события. Организаторы рекомендуют бронировать билеты заранее."Впервые проводя Фандом Фест ВКонтакте в 2023 году, мы и мечтать не могли, что уже через год он станет одним из главных поп-фестивалей страны, а билеты будут раскупаться за неделю до события. Прошлый год показал, что пора двигаться дальше: становиться больше, интереснее, выходить за пределы азиатского сегмента и стараться охватить ещё больше субкультур. Фандом Фест ВКонтакте в 2025 году — это всё, за что нас любит аудитория, и за что, верим, полюбит совершенно новая. Платформа ВКонтакте меняется вместе с интересами пользователей — поэтому трансформация Фандом Феста неизбежна. Готовим много приятных сюрпризов, и нам не терпится о них рассказать", — поделился директор по маркетингу ВКонтакте Никита Ничкалюк.Все подробности и программа мероприятия будут постепенно анонсироваться, следить за обновлениями можно в официальном сообществе.Фандом Фест ВКонтакте — флагманский проект направления Asia by VK: оно объединяет популярный азиатский контент на платформе. В 2024 году фестиваль прошёл во второй раз и собрал 15 тысяч поклонников разных жанров поп-культуры: косплееров, геймеров, любителей кино, k-pop, комиксов, аниме, видеоигр, киберспорта, дорам, вебтунов и digital-art. Гости посмотрели премьеры, послушали k-pop-бэнды, оценили дефиле профессиональных косплееров и прошли мастер-классы от иллюстраторов и художников. Трансляцию фестиваля посмотрели свыше 5 миллионов раз. Фандом Фест объединил более 100 звёздных гостей, среди которых бойз-бэнды BLITZERS и TIOT из Южной Кореи, актёры Юра Борисов, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, десятки артистов, авторов, косплееров, сценаристов и художников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, москва
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стали известны даты и место проведения самого большого фестиваля, посвящённого поп-культурам. Этой осенью Фандом Фест ВКонтакте объединит фандомы на московской площадке Main Stage. Подробная программа фестиваля появится позже.
Фандом Фест ВКонтакте открывает продажу билетов Early Bird
: сейчас их можно купить по специальной цене. Билеты на один или на два дня фестиваля можно приобрести на официальном сайте. В прошлом году все билеты были проданы за неделю до старта события. Организаторы рекомендуют бронировать билеты заранее.
"Впервые проводя Фандом Фест ВКонтакте в 2023 году, мы и мечтать не могли, что уже через год он станет одним из главных поп-фестивалей страны, а билеты будут раскупаться за неделю до события. Прошлый год показал, что пора двигаться дальше: становиться больше, интереснее, выходить за пределы азиатского сегмента и стараться охватить ещё больше субкультур. Фандом Фест ВКонтакте в 2025 году — это всё, за что нас любит аудитория, и за что, верим, полюбит совершенно новая. Платформа ВКонтакте меняется вместе с интересами пользователей — поэтому трансформация Фандом Феста неизбежна. Готовим много приятных сюрпризов, и нам не терпится о них рассказать", — поделился директор по маркетингу ВКонтакте Никита Ничкалюк.
Все подробности и программа мероприятия будут постепенно анонсироваться, следить за обновлениями можно в официальном сообществе
.
Фандом Фест ВКонтакте — флагманский проект направления Asia by VK: оно объединяет популярный азиатский контент на платформе. В 2024 году фестиваль прошёл во второй раз и собрал 15 тысяч поклонников разных жанров поп-культуры: косплееров, геймеров, любителей кино, k-pop, комиксов, аниме, видеоигр, киберспорта, дорам, вебтунов и digital-art. Гости посмотрели премьеры, послушали k-pop-бэнды, оценили дефиле профессиональных косплееров и прошли мастер-классы от иллюстраторов и художников. Трансляцию фестиваля посмотрели свыше 5 миллионов раз. Фандом Фест объединил более 100 звёздных гостей, среди которых бойз-бэнды BLITZERS и TIOT из Южной Кореи, актёры Юра Борисов, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, десятки артистов, авторов, косплееров, сценаристов и художников.