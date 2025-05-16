https://ria.ru/20250516/velikobritaniya-2017246863.html

СМИ: на юге Англии загорелся центр исторического автомобилестроения

СМИ: на юге Англии загорелся центр исторического автомобилестроения - РИА Новости, 16.05.2025

СМИ: на юге Англии загорелся центр исторического автомобилестроения

Центр исторического автомобилестроения горит в английском графстве Оксфордшир, слышны взрывы, сообщает газета Mirror со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T02:36:00+03:00

2025-05-16T02:36:00+03:00

2025-05-16T02:36:00+03:00

оксфордшир

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Центр исторического автомобилестроения горит в английском графстве Оксфордшир, слышны взрывы, сообщает газета Mirror со ссылкой на местные власти. По словам члена местного совета Сэма Холланда, очаг возгорания находится в расположенном на территории бывшей авиабазы комплексе Bicester Motion, где разместились более 50 специализированных предприятий, занимающихся реставрацией классических автомобилей. Представитель спасательной службы графства сообщил, что в борьбе с огнем принимают участие десять пожарных бригад. Над районом пожара поднимаются густые клубы дыма, которые видно за несколько километров. Местных жителей призывают закрыть окна и не выходить на улицу.

https://ria.ru/20250410/britanija-2010364072.html

оксфордшир

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оксфордшир, в мире