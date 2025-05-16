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Умеров перед началом переговоров выдвинул старое условие о перемирии

Умеров перед началом переговоров выдвинул старое условие о перемирии - РИА Новости, 16.05.2025

Умеров перед началом переговоров выдвинул старое условие о перемирии

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:56:00+03:00

2025-05-16T12:56:00+03:00

2025-05-16T16:55:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии."Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых — полное прекращение огня не менее чем на 30 дней", — приводит слова Умерова пресс-служба Минобороны Украины в своем Telegram-канале.Среди других условий он назвал обмен военнопленными по формуле "всех на всех".Участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что украинская делегация в Стамбуле преследует только одну цель — установление длительного прекращения огня. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что Россия не готова обсуждать с Киевом 30-дневное перемирие без выработки единой стратегии урегулирования конфликта на Украине.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. Ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/bloomberg-2017313826.html

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Варвара Скокшина

украина, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире