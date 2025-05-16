Умеров перед началом переговоров выдвинул старое условие о перемирии
Умеров перед началом переговоров с Россией выдвинул старое условие о перемирии
© РИА Новости / МИД Турции | Перейти в медиабанкГлава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 года
Глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 года
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии.
"Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых — полное прекращение огня не менее чем на 30 дней", — приводит слова Умерова пресс-служба Минобороны Украины в своем Telegram-канале.
Среди других условий он назвал обмен военнопленными по формуле "всех на всех".
Участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что украинская делегация в Стамбуле преследует только одну цель — установление длительного прекращения огня. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что Россия не готова обсуждать с Киевом 30-дневное перемирие без выработки единой стратегии урегулирования конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
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