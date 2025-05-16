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Умеров перед началом переговоров выдвинул старое условие о перемирии - РИА Новости, 16.05.2025
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12:56 16.05.2025 (обновлено: 16:55 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/umerov-2017331725.html
Умеров перед началом переговоров выдвинул старое условие о перемирии
Умеров перед началом переговоров выдвинул старое условие о перемирии - РИА Новости, 16.05.2025
Умеров перед началом переговоров выдвинул старое условие о перемирии
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:56:00+03:00
2025-05-16T16:55:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии."Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых — полное прекращение огня не менее чем на 30 дней", — приводит слова Умерова пресс-служба Минобороны Украины в своем Telegram-канале.Среди других условий он назвал обмен военнопленными по формуле "всех на всех".Участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что украинская делегация в Стамбуле преследует только одну цель — установление длительного прекращения огня. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что Россия не готова обсуждать с Киевом 30-дневное перемирие без выработки единой стратегии урегулирования конфликта на Украине.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. Ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/bloomberg-2017313826.html
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украина, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Украина, Стамбул, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Умеров перед началом переговоров выдвинул старое условие о перемирии

Умеров перед началом переговоров с Россией выдвинул старое условие о перемирии

© РИА Новости / МИД Турции | Перейти в медиабанкГлава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 года
Глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / МИД Турции
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Глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 года
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии.
"Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых — полное прекращение огня не менее чем на 30 дней", — приводит слова Умерова пресс-служба Минобороны Украины в своем Telegram-канале.
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16 мая, 12:11
Среди других условий он назвал обмен военнопленными по формуле "всех на всех".
Участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что украинская делегация в Стамбуле преследует только одну цель — установление длительного прекращения огня. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что Россия не готова обсуждать с Киевом 30-дневное перемирие без выработки единой стратегии урегулирования конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. Ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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