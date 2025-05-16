https://ria.ru/20250516/uljanovsk-2017412824.html
Главврачу больницы в Ульяновске запретили занимать госдолжности
Главврачу больницы в Ульяновске запретили занимать госдолжности - РИА Новости, 16.05.2025
Главврачу больницы в Ульяновске запретили занимать госдолжности
Суд запретил занимать определенные государственные должности в течение трех лет главному врачу больницы Ульяновска, который злоупотреблял полномочиями при... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:27:00+03:00
2025-05-16T16:27:00+03:00
2025-05-16T16:27:00+03:00
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САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Суд запретил занимать определенные государственные должности в течение трех лет главному врачу больницы Ульяновска, который злоупотреблял полномочиями при строительстве площадки для санавиации, сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области. Суд в Ульяновске установил, что 51-летний главный врач центральной городской больницы заключил с коммерческими компаниями договоры на разработку проектно-сметной документации и строительство около медучреждения посадочной площадки для санавиации. При этом он не проконтролировал выполняемые работы. Когда главврач узнал о невозможности возвести площадку, он ввел в заблуждение руководство министерства здравоохранения Ульяновской области, предоставившее субсидию на финансовое обеспечение объекта. В результате аварийно-опасный объект ввели в эксплуатацию, тем самым с декабря 2020 по июль 2021 годов минздраву и больнице был причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. Сейчас работа посадочной площадки приостановлена. В отношении главврача было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Прокуратура просила суд назначить фигуранту наказание в виде 2,5 лет колонии-поселения, а также лишить его права занимать определенные должности на госслужбе на три года. "Суд, согласившись с представленными прокуратурой доказательствами и предложенной юридической квалификацией содеянного, приговорил (фигуранта, - ред.) к лишению права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В региональной прокуратуре сообщили РИА Новости, что намерены внести апелляционное представление на приговор.
https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html
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происшествия, ульяновск
Главврачу больницы в Ульяновске запретили занимать госдолжности
Суд запретил главврачу больницы Ульяновска занимать госдолжности три года
САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Суд запретил занимать определенные государственные должности в течение трех лет главному врачу больницы Ульяновска, который злоупотреблял полномочиями при строительстве площадки для санавиации, сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области.
Суд в Ульяновске установил, что 51-летний главный врач центральной городской больницы заключил с коммерческими компаниями договоры на разработку проектно-сметной документации и строительство около медучреждения посадочной площадки для санавиации. При этом он не проконтролировал выполняемые работы.
Когда главврач узнал о невозможности возвести площадку, он ввел в заблуждение руководство министерства здравоохранения Ульяновской области, предоставившее субсидию на финансовое обеспечение объекта. В результате аварийно-опасный объект ввели в эксплуатацию, тем самым с декабря 2020 по июль 2021 годов минздраву и больнице был причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. Сейчас работа посадочной площадки приостановлена.
В отношении главврача было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Прокуратура просила суд назначить фигуранту наказание в виде 2,5 лет колонии-поселения, а также лишить его права занимать определенные должности на госслужбе на три года.
"Суд, согласившись с представленными прокуратурой доказательствами и предложенной юридической квалификацией содеянного, приговорил (фигуранта, - ред.) к лишению права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В региональной прокуратуре сообщили РИА Новости, что намерены внести апелляционное представление на приговор.