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Нежданная оттепель. Вашингтон сделал шаг навстречу Москве - РИА Новости, 16.05.2025
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08:00 16.05.2025 (обновлено: 08:02 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/udobreniya-2017183515.html
Нежданная оттепель. Вашингтон сделал шаг навстречу Москве
Нежданная оттепель. Вашингтон сделал шаг навстречу Москве - РИА Новости, 16.05.2025
Нежданная оттепель. Вашингтон сделал шаг навстречу Москве
Торговля России с США испытала неожиданный подъем: в марте оборот превысил двухлетний максимум — 573,4 миллиона долларов. Особенно интересовали американцев... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:00:00+03:00
2025-05-16T08:02:00+03:00
экономика
россия
сша
канада
евросоюз
удобрения
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Торговля России с США испытала неожиданный подъем: в марте оборот превысил двухлетний максимум — 573,4 миллиона долларов. Особенно интересовали американцев удобрения — российские производители вышли на второе место по поставкам, уступив только канадцам. Однако говорить о восстановлении нормальных экономических отношений рано.На бумагеПо данным американской статслужбы, в марте российский экспорт вырос в полтора раза — до 523,45 миллиона долларов (в феврале было 339,6).Импорт не изменился — 50 миллионов. Москва купила вакцин на 14,8 миллиона, медицинского оборудования — на 6,2, продуктов — на 5,7.А США — платины на 87,5 миллиона, фанеры — на шесть, фосфатов — на пять. Но главное — удобрения: 219 миллионов, вдвое больше, чем в феврале, и на четверть выше относительно того же периода прошлого года. Больше было лишь в феврале 2023-го — 238,7.И второе место среди поставщиков. Саудовская Аравия урезала экспорт с 111,8 до 100,5 миллиона долларов, опустившись на третье место. Лидерство удерживает Канада: 325,1 миллиона.Простое объяснениеС приходом весны американцы увеличили импорт удобрений с 847,5 миллиона до миллиарда долларов. Успех именно российского продукта объясняется сочетанием нескольких факторов."Высокие цены на газ в ЕС затрудняют производство удобрений и создают дополнительный спрос на глобальном рынке. А наши ресурсы позволяют продавать много и дешево", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Экспорт вырос и в другие страны. Так, Индия еще в январе увеличила закупки на четверть — до 183 миллиона долларов. Индонезия в январе — феврале приобрела у Москвы 274 тысячи тонн удобрений: исторический максимум и 19% национального рынка. Апрельские закупки Бразилии — 348 миллионов долларов, на четверть больше, чем годом ранее. Тут Россия удерживает лидерство с долей в 28%."При таком спросе, естественно, необходимы ограничительные квоты, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке. Недавно их как раз продлили", — отмечает Зайнуллин.Особый случайВ случае с США дополнительным стимулом выступили их собственные пошлины, в том числе в отношении ближайших союзников. К Москве экономических претензий у Вашингтона практически не возникло.С самообеспечением, несмотря на желания Трампа, не все гладко. С одной стороны, наращивание внутреннего производства возможно, с другой — возникают вопросы. "В Штатах много газа, причем относительно дешевого. Вполне реально наладить выпуск достаточного количества азотных удобрений. Нужны лишь инвестиции и время", — указывает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.Однако, уточняет эксперт, правильнее балансировать циклический спрос за счет импорта и экспорта, иначе придется бороться то с дефицитом, то с перепроизводством. К тому же ископаемых калийных и фосфатных ресурсов у США меньше, чем газа, но хлористого калия много в соседней Канаде, а фосфатами, кроме Китая и России, богато Марокко. "Так что это вполне решаемая задача", — заключает Калачев.По другим позициям, включая черные и цветные металлы, потребности США никак не изменялись. Но к стратегическим ресурсам — другой подход. Например, ядерное топливо американцы давно покупают в России.
https://ria.ru/20250515/udobreniya-2017081374.html
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экономика, россия, сша, канада, евросоюз, удобрения
Экономика, Россия, США, Канада, Евросоюз, удобрения
Нежданная оттепель. Вашингтон сделал шаг навстречу Москве

Российские удобрения заняли свыше 21% американского рынка

© AP Photo / Orlin WagnerРазгрузка удобрений в порту Канзас-Сити, США
Разгрузка удобрений в порту Канзас-Сити, США - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Orlin Wagner
Разгрузка удобрений в порту Канзас-Сити, США
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Торговля России с США испытала неожиданный подъем: в марте оборот превысил двухлетний максимум — 573,4 миллиона долларов. Особенно интересовали американцев удобрения — российские производители вышли на второе место по поставкам, уступив только канадцам. Однако говорить о восстановлении нормальных экономических отношений рано.

На бумаге

По данным американской статслужбы, в марте российский экспорт вырос в полтора раза — до 523,45 миллиона долларов (в феврале было 339,6).
Импорт не изменился — 50 миллионов. Москва купила вакцин на 14,8 миллиона, медицинского оборудования — на 6,2, продуктов — на 5,7.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкНа территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
На территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
На территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
А США — платины на 87,5 миллиона, фанеры — на шесть, фосфатов — на пять. Но главное — удобрения: 219 миллионов, вдвое больше, чем в феврале, и на четверть выше относительно того же периода прошлого года. Больше было лишь в феврале 2023-го — 238,7.
И второе место среди поставщиков. Саудовская Аравия урезала экспорт с 111,8 до 100,5 миллиона долларов, опустившись на третье место. Лидерство удерживает Канада: 325,1 миллиона.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на российские удобрения
15 мая, 12:43

Простое объяснение

С приходом весны американцы увеличили импорт удобрений с 847,5 миллиона до миллиарда долларов. Успех именно российского продукта объясняется сочетанием нескольких факторов.
"Высокие цены на газ в ЕС затрудняют производство удобрений и создают дополнительный спрос на глобальном рынке. А наши ресурсы позволяют продавать много и дешево", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
Экспорт вырос и в другие страны. Так, Индия еще в январе увеличила закупки на четверть — до 183 миллиона долларов. Индонезия в январе — феврале приобрела у Москвы 274 тысячи тонн удобрений: исторический максимум и 19% национального рынка. Апрельские закупки Бразилии — 348 миллионов долларов, на четверть больше, чем годом ранее. Тут Россия удерживает лидерство с долей в 28%.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПерегрузка удобрений из автомобиля в бункер посевного комплекса во время посева пшеницы
Перегрузка удобрений из автомобиля в бункер посевного комплекса во время посева пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Перегрузка удобрений из автомобиля в бункер посевного комплекса во время посева пшеницы
"При таком спросе, естественно, необходимы ограничительные квоты, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке. Недавно их как раз продлили", — отмечает Зайнуллин.

Особый случай

В случае с США дополнительным стимулом выступили их собственные пошлины, в том числе в отношении ближайших союзников. К Москве экономических претензий у Вашингтона практически не возникло.
С самообеспечением, несмотря на желания Трампа, не все гладко. С одной стороны, наращивание внутреннего производства возможно, с другой — возникают вопросы. "В Штатах много газа, причем относительно дешевого. Вполне реально наладить выпуск достаточного количества азотных удобрений. Нужны лишь инвестиции и время", — указывает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
Сотрудники на складе предприятия по производству калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
В России продлили квоты на вывоз удобрений
10 мая, 11:39
Однако, уточняет эксперт, правильнее балансировать циклический спрос за счет импорта и экспорта, иначе придется бороться то с дефицитом, то с перепроизводством. К тому же ископаемых калийных и фосфатных ресурсов у США меньше, чем газа, но хлористого калия много в соседней Канаде, а фосфатами, кроме Китая и России, богато Марокко. "Так что это вполне решаемая задача", — заключает Калачев.
По другим позициям, включая черные и цветные металлы, потребности США никак не изменялись. Но к стратегическим ресурсам — другой подход. Например, ядерное топливо американцы давно покупают в России.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник в центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков Уральского электрохимического комбината
Сотрудник в Центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков Уральского электрохимического комбината - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник в центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков Уральского электрохимического комбината
 
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