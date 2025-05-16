Курсы по бизнесу организовали для участников СВО и их семей в Тюмени
В Тюмени запустили программу подготовки предпринимателей "СВОй бизнес"
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 16 мая – РИА Новости. В Тюмени запустили региональную программу подготовки предпринимателей "СВОй бизнес", в первом наборе обучение прошли 36 участников специальной военной операции и членов их семей, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.
"Тридцать шесть тюменских участников специальной военной операции и членов их семей стали участниками региональной программы подготовки предпринимателей "СВОй бизнес". Сертификаты об успешном завершении обучения выпускникам вручил губернатор Тюменской области Александр Моор", - указано в сообщении.
Образовательная программа "СВОй бизнес" – это совместный проект регионального правительства, партии "Единая Россия", общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", Корпорации МСП и фонда "Защитники Отечества". Он направлен на адаптацию к мирной жизни ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
"Не все участники СВО могут быть предпринимателями. Но все они точно способны быть полезными Родине на самых разных направлениях, работая в сфере экономики, на государственной или муниципальной службе", – цитирует слова губернатора пресс-служба.
Александр Моор отметил, что участники программы, помимо теории, получили максимальные практические знания благодаря прямому общению с опытными и успешными предпринимателями. Важной частью образовательного курса стала информация о применяемых в Тюменской области мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
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