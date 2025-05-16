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Фидан: Турция рада видеть делегации России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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13:41 16.05.2025 (обновлено: 14:16 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/turtsiya-2017357316.html
Фидан: Турция рада видеть делегации России и Украины в Стамбуле
Фидан: Турция рада видеть делегации России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Фидан: Турция рада видеть делегации России и Украины в Стамбуле
Турция рада приветствовать делегации двух стран в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:41:00+03:00
2025-05-16T14:16:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Турция рада приветствовать делегации двух стран в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан."Мы ради приветствовать российскую делегацию в Стамбуле. Мы рады принимать обе стороны в Стамбуле", - сказал он, выступая перед началом переговоров.Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017244841.html
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Заявление Главы МИД Турции Фидана перед началом переговоров
Глава МИД Турции Фидан заявил, что Турция рада видеть делегации России и Украины в Стамбуле. Он подчеркнул, что делегации Москвы и Киева сами должны решить, прийти к миру или "продолжить разрушительный конфликт".
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, владимир путин, украина, владимир мединский, стамбул, хакан фидан, в мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Мединский, Стамбул, Хакан Фидан, В мире
Фидан: Турция рада видеть делегации России и Украины в Стамбуле

Глава МИД Фидан: Турция рада видеть делегации России и Украины в Стамбуле

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Турция рада приветствовать делегации двух стран в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Мы ради приветствовать российскую делегацию в Стамбуле. Мы рады принимать обе стороны в Стамбуле", - сказал он, выступая перед началом переговоров.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Германии раскрыли гнусный план Украины на переговорах в Стамбуле
16 мая, 01:42
Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник: возможные договоры на переговорах в Турции могут быть под угрозой
16 мая, 12:45
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияВладимир ПутинУкраинаВладимир МединскийСтамбулХакан ФиданВ мире
 
 
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