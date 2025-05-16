https://ria.ru/20250516/trevoga-2017256817.html
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2025
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T06:33:00+03:00
2025-05-16T06:33:00+03:00
2025-05-16T06:44:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 3.54 мск.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве звучал с с 6.28 до 6.38, в Житомирской области он продолжает звучать с 04.23. Также воздушная тревога по состоянию на 6.38 мск сохраняется в Киевской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве и пяти областях Украины власти объявили воздушную тревогу