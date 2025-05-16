https://ria.ru/20250516/trevoga-2017250202.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще десяти областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T03:59:00+03:00

2025-05-16T03:59:00+03:00

2025-05-16T04:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще десяти областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области звучит с 21.08 мск четверга, в Николаевской - с 1.02, в Полтавской - с 1.08, в Черниговской - с 1.22. В Черкасской области воздушная тревога была объявлена в 2.26, в Кировоградской - в 2.37, в Киевской - в 2.48, в Одесской - в 3.28. В Харьковской и Днепропетровской областях сирены тревоги начали звучать в 3.52, а в Киеве - в 3.54.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250516/obstrel-2017241958.html

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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины