https://ria.ru/20250516/transport-2017389806.html

Хуснуллин отметил рост интереса к развитию транспортных коридоров

Хуснуллин отметил рост интереса к развитию транспортных коридоров - РИА Новости, 16.05.2025

Хуснуллин отметил рост интереса к развитию транспортных коридоров

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил на международном форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025", что увеличивается количество стран, заинтересованных... РИА Новости, 16.05.2025

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил на международном форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025", что увеличивается количество стран, заинтересованных в развитии международных транспортных коридоров. "Количество грузов, перевезенных по коридору ("Север - Юг" - ред.), значительно растет. Количество стран, заинтересованных в участии в развитии (международных транспортных - ред.) коридоров, увеличивается", - сказал Хуснуллин журналистам на международном форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025". По его словам, интерес к развитию транспортных коридоров проявляют, в частности, Пакистан и Афганистан. МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке участка Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов. ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250421/mishustin-2012523082.html

https://realty.ria.ru/20250516/proverka-2017384304.html

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россия, иран, пакистан, марат хуснуллин, в мире