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Хуснуллин отметил рост интереса к развитию транспортных коридоров - РИА Новости, 16.05.2025
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15:16 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/transport-2017389806.html
Хуснуллин отметил рост интереса к развитию транспортных коридоров
Хуснуллин отметил рост интереса к развитию транспортных коридоров - РИА Новости, 16.05.2025
Хуснуллин отметил рост интереса к развитию транспортных коридоров
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил на международном форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025", что увеличивается количество стран, заинтересованных... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:16:00+03:00
2025-05-16T15:16:00+03:00
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иран
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил на международном форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025", что увеличивается количество стран, заинтересованных в развитии международных транспортных коридоров. "Количество грузов, перевезенных по коридору ("Север - Юг" - ред.), значительно растет. Количество стран, заинтересованных в участии в развитии (международных транспортных - ред.) коридоров, увеличивается", - сказал Хуснуллин журналистам на международном форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025". По его словам, интерес к развитию транспортных коридоров проявляют, в частности, Пакистан и Афганистан. МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке участка Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов. ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250421/mishustin-2012523082.html
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россия, иран, пакистан, марат хуснуллин, в мире
Россия, Иран, Пакистан, Марат Хуснуллин, В мире
Хуснуллин отметил рост интереса к развитию транспортных коридоров

Хуснуллин: растет число стран заинтересованных в развитии транспортных коридоров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил на международном форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025", что увеличивается количество стран, заинтересованных в развитии международных транспортных коридоров.
"Количество грузов, перевезенных по коридору ("Север - Юг" - ред.), значительно растет. Количество стран, заинтересованных в участии в развитии (международных транспортных - ред.) коридоров, увеличивается", - сказал Хуснуллин журналистам на международном форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025".
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21 апреля, 14:40
По его словам, интерес к развитию транспортных коридоров проявляют, в частности, Пакистан и Афганистан.
МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке участка Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Хуснуллин: проверка машины на погранпереходе должна занимать десять минут
16 мая, 14:59
 
РоссияИранПакистанМарат ХуснуллинВ мире
 
 
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