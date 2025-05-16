https://ria.ru/20250516/tramp-2017407765.html
Трамп анонсировал новые пошлины
Трамп анонсировал новые пошлины - РИА Новости, 16.05.2025
Трамп анонсировал новые пошлины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две-три недели американские власти начнут уведомлять страны, не заключившие торговые соглашения с... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:08:00+03:00
2025-05-16T16:08:00+03:00
2025-05-16T16:21:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две-три недели американские власти начнут уведомлять страны, не заключившие торговые соглашения с Вашингтоном, о размере пошлин за ведение бизнеса на американском рынке."У нас одновременно 150 стран хотят заключить сделку, но невозможно встретиться со всеми. Поэтому через пару недель, думаю, Скотт (Бессент, министр финансов США - ред.) и Говард (Латник, министр торговли США - ред.) начнут рассылать письма. Мы будем справедливы, но сообщим, сколько нужно будет платить за ведение бизнеса в США", - сказал Трамп, выступая на бизнес-встрече в Абу-Даби.Отсрочка по пошлинам, введенная 9 апреля сроком на 90 дней, предоставлялась странам для переговоров. По словам Трампа, темпы заключения соглашений слишком медленные, без договоренностей будут применяться стандартные пошлины, которые могут достигать 50%.
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп анонсировал новые пошлины
США введут пошлины против стран, не заключивших соглашения с Вашингтоном