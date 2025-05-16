https://ria.ru/20250516/tramp-2017407765.html

Трамп анонсировал новые пошлины

Трамп анонсировал новые пошлины - РИА Новости, 16.05.2025

Трамп анонсировал новые пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две-три недели американские власти начнут уведомлять страны, не заключившие торговые соглашения с... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:08:00+03:00

2025-05-16T16:08:00+03:00

2025-05-16T16:21:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две-три недели американские власти начнут уведомлять страны, не заключившие торговые соглашения с Вашингтоном, о размере пошлин за ведение бизнеса на американском рынке."У нас одновременно 150 стран хотят заключить сделку, но невозможно встретиться со всеми. Поэтому через пару недель, думаю, Скотт (Бессент, министр финансов США - ред.) и Говард (Латник, министр торговли США - ред.) начнут рассылать письма. Мы будем справедливы, но сообщим, сколько нужно будет платить за ведение бизнеса в США", - сказал Трамп, выступая на бизнес-встрече в Абу-Даби.Отсрочка по пошлинам, введенная 9 апреля сроком на 90 дней, предоставлялась странам для переговоров. По словам Трампа, темпы заключения соглашений слишком медленные, без договоренностей будут применяться стандартные пошлины, которые могут достигать 50%.

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сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, вашингтон (штат), введение трампом пошлин на импорт, в мире