Рейтинг@Mail.ru
Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/tramp-2017395757.html
Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия
Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия - РИА Новости, 16.05.2025
Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для торговли с Ираном и рассматривает коммерческую деятельность как инструмент урегулирования... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:35:00+03:00
2025-05-16T15:35:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017053359_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_87ea7d2de6a3007ea9af816c074684ef.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для торговли с Ираном и рассматривает коммерческую деятельность как инструмент урегулирования конфликтов.При этом американский лидер вновь заявил о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия. "Я ясно дал понять, что времени на раздумья у них почти не осталось. Ядерное оружие у Ирана появиться не должно", - заключил Трамп.
https://ria.ru/20250515/oon-2017212472.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017053359_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_5e107d993262c227a1c82a2d6b8db46f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана
Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия

Трамп: Ирану дали понять, что ему нельзя иметь ядерное оружие

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с предпринимателями в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для торговли с Ираном и рассматривает коммерческую деятельность как инструмент урегулирования конфликтов.

При этом американский лидер вновь заявил о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия. "Я ясно дал понять, что времени на раздумья у них почти не осталось. Ядерное оружие у Ирана появиться не должно", - заключил Трамп.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Франция подаст на Иран в Международный суд ООН
15 мая, 20:32
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампОбострение отношений США и Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала