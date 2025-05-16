https://ria.ru/20250516/tramp-2017395757.html

Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия

Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия - РИА Новости, 16.05.2025

Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для торговли с Ираном и рассматривает коммерческую деятельность как инструмент урегулирования... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:35:00+03:00

2025-05-16T15:35:00+03:00

2025-05-16T15:35:00+03:00

в мире

иран

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

обострение отношений сша и ирана

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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для торговли с Ираном и рассматривает коммерческую деятельность как инструмент урегулирования конфликтов.При этом американский лидер вновь заявил о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия. "Я ясно дал понять, что времени на раздумья у них почти не осталось. Ядерное оружие у Ирана появиться не должно", - заключил Трамп.

https://ria.ru/20250515/oon-2017212472.html

иран

сша

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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, обострение отношений сша и ирана