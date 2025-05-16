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Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия
Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия - РИА Новости, 16.05.2025
Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для торговли с Ираном и рассматривает коммерческую деятельность как инструмент урегулирования... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:35:00+03:00
2025-05-16T15:35:00+03:00
2025-05-16T15:35:00+03:00
в мире
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дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для торговли с Ираном и рассматривает коммерческую деятельность как инструмент урегулирования конфликтов.При этом американский лидер вновь заявил о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия. "Я ясно дал понять, что времени на раздумья у них почти не осталось. Ядерное оружие у Ирана появиться не должно", - заключил Трамп.
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана
Трамп дал понять Ирану недопустимость появления у него ядерного оружия
Трамп: Ирану дали понять, что ему нельзя иметь ядерное оружие