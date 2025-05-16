https://ria.ru/20250516/tramp-2017355951.html

Трамп высказался о возможной сделке с Ираном

Трамп высказался о возможной сделке с Ираном - РИА Новости, 16.05.2025

Трамп высказался о возможной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:38:00+03:00

2025-05-16T13:38:00+03:00

2025-05-16T14:00:00+03:00

иран

в мире

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тегеран (город)

али хаменеи

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оон

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое"."Они знают, что им следует действовать быстро, или случится что-то плохое", - заявил американский президент в ходе брифинга на борту своего самолета.В понедельник представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что Вашингтон сможет свободно инвестировать в иранскую экономику, если заключит ядерное соглашение с Тегераном.На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250516/tramp-2017355540.html

https://ria.ru/20250516/tramp-2017353927.html

иран

сша

тегеран (город)

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иран, в мире, сша, тегеран (город), али хаменеи, дональд трамп, оон, обострение отношений сша и ирана