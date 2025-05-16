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Трамп высказался о возможной сделке с Ираном - РИА Новости, 16.05.2025
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13:38 16.05.2025 (обновлено: 14:00 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/tramp-2017355951.html
Трамп высказался о возможной сделке с Ираном
Трамп высказался о возможной сделке с Ираном - РИА Новости, 16.05.2025
Трамп высказался о возможной сделке с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:38:00+03:00
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иран
в мире
сша
тегеран (город)
али хаменеи
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обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое"."Они знают, что им следует действовать быстро, или случится что-то плохое", - заявил американский президент в ходе брифинга на борту своего самолета.В понедельник представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что Вашингтон сможет свободно инвестировать в иранскую экономику, если заключит ядерное соглашение с Тегераном.На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250516/tramp-2017355540.html
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иран
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иран, в мире, сша, тегеран (город), али хаменеи, дональд трамп, оон, обострение отношений сша и ирана
Иран, В мире, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, Дональд Трамп, ООН, Обострение отношений США и Ирана
Трамп высказался о возможной сделке с Ираном

Трамп призвал Иран действовать быстро в вопросе о ядерной программе

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое".
"Они знают, что им следует действовать быстро, или случится что-то плохое", - заявил американский президент в ходе брифинга на борту своего самолета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным
16 мая, 13:36
В понедельник представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что Вашингтон сможет свободно инвестировать в иранскую экономику, если заключит ядерное соглашение с Тегераном.
На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Трамп высказался о ситуации в секторе Газа
16 мая, 13:32
 
ИранВ миреСШАТегеран (город)Али ХаменеиДональд ТрампООНОбострение отношений США и Ирана
 
 
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