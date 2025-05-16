https://ria.ru/20250516/tramp-2017353927.html

Трамп высказался о ситуации в секторе Газа

Трамп высказался о ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 16.05.2025

Трамп высказался о ситуации в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп анонсировал "много хороших вещей" относительно ситуации в секторе Газа, которые должны произойти в ближайший месяц. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:32:00+03:00

2025-05-16T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал "много хороших вещей" относительно ситуации в секторе Газа, которые должны произойти в ближайший месяц."Мы посмотрим, что произойдет. Думаю, много хороших вещей произойдут за ближайший месяц", - сказал Трамп на борту самолета, вылетая из ОАЭ

https://ria.ru/20250515/gaza-2017081662.html

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в мире, сша, оаэ, дональд трамп