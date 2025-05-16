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Трамп высказался о ситуации в секторе Газа
Трамп высказался о ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 16.05.2025
Трамп высказался о ситуации в секторе Газа
Президент США Дональд Трамп анонсировал "много хороших вещей" относительно ситуации в секторе Газа, которые должны произойти в ближайший месяц. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:32:00+03:00
2025-05-16T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал "много хороших вещей" относительно ситуации в секторе Газа, которые должны произойти в ближайший месяц."Мы посмотрим, что произойдет. Думаю, много хороших вещей произойдут за ближайший месяц", - сказал Трамп на борту самолета, вылетая из ОАЭ
https://ria.ru/20250515/gaza-2017081662.html
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в мире, сша, оаэ, дональд трамп
В мире, США, ОАЭ, Дональд Трамп
Трамп высказался о ситуации в секторе Газа
Трамп: в секторе Газа скоро должно произойти много хороших вещей