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Синоптик рассказал, когда в России будет комфортная погода - РИА Новости, 16.05.2025
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10:52 16.05.2025 (обновлено: 11:04 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/tishkovets-2017294120.html
Синоптик рассказал, когда в России будет комфортная погода
Синоптик рассказал, когда в России будет комфортная погода - РИА Новости, 16.05.2025
Синоптик рассказал, когда в России будет комфортная погода
Комфортного тепла и устойчивой солнечной погоды в Центральной России не будет до наступления летнего сезона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:52:00+03:00
2025-05-16T11:04:00+03:00
россия
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Комфортного тепла и устойчивой солнечной погоды в Центральной России не будет до наступления летнего сезона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Комфортного тепла и устойчивой солнечной погоды в Центральной России не будет до наступления летнего сезона, до которого, впрочем, осталось всего две недели", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в Москве в субботу, в теплом секторе циклона, облаков прибавится, ночью без осадков, плюс 8 - плюс 11, а днем брызнет небольшой дождь, и будет около плюс 20 градусов. В воскресенье прошумят более интенсивные дожди, что собьет дневную температуру до плюс 17 - плюс 20, в сумерках будет не ниже плюс 11 - плюс 14 градусов."Следующая неделя будет прохладной и дождливой. В понедельник провалит холодный фронт, сопровождаемый ливнями интенсивностью до 5-6 миллиметров с порывистым ветром до 10-15 метров в секунду. В ночное время плюс 9 - плюс 12, после полудня посвежеет до плюс 13 - плюс 16", - добавил Тишковец.Он подчеркнул, что во вторник, в тылу циклона, в полночь прошумит сильный дождь, днем местами небольшие осадки с общим количеством за сутки ещё до 9-10 литров дождевой воды на метр площади. В предрассветное время температура воздуха составит плюс 7 - плюс 10, в разгар дня плюс 14 - плюс 17 градусов."В ночь на среду распогодится и похолодает до плюс 6 - плюс 9, а вот днем через столицу пройдет маршрут центральной части довольно дождливого циклона, в осадкомер попадет около 8 миллиметров, что ограничит приток лучистой энергии солнца, и не позволит столбикам термометров подняться выше плюс 15 - плюс 18", - уточнил Тишковец.
https://ria.ru/20250515/vilfand-2017024682.html
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россия, евгений тишковец, погода
Россия, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в России будет комфортная погода

Тишковец: комфортного тепла в России не будет до летнего сезона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный деловой центр "Москва-Сити" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Комфортного тепла и устойчивой солнечной погоды в Центральной России не будет до наступления летнего сезона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Комфортного тепла и устойчивой солнечной погоды в Центральной России не будет до наступления летнего сезона, до которого, впрочем, осталось всего две недели", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в Москве в субботу, в теплом секторе циклона, облаков прибавится, ночью без осадков, плюс 8 - плюс 11, а днем брызнет небольшой дождь, и будет около плюс 20 градусов. В воскресенье прошумят более интенсивные дожди, что собьет дневную температуру до плюс 17 - плюс 20, в сумерках будет не ниже плюс 11 - плюс 14 градусов.
"Следующая неделя будет прохладной и дождливой. В понедельник провалит холодный фронт, сопровождаемый ливнями интенсивностью до 5-6 миллиметров с порывистым ветром до 10-15 метров в секунду. В ночное время плюс 9 - плюс 12, после полудня посвежеет до плюс 13 - плюс 16", - добавил Тишковец.
Он подчеркнул, что во вторник, в тылу циклона, в полночь прошумит сильный дождь, днем местами небольшие осадки с общим количеством за сутки ещё до 9-10 литров дождевой воды на метр площади. В предрассветное время температура воздуха составит плюс 7 - плюс 10, в разгар дня плюс 14 - плюс 17 градусов.
"В ночь на среду распогодится и похолодает до плюс 6 - плюс 9, а вот днем через столицу пройдет маршрут центральной части довольно дождливого циклона, в осадкомер попадет около 8 миллиметров, что ограничит приток лучистой энергии солнца, и не позволит столбикам термометров подняться выше плюс 15 - плюс 18", - уточнил Тишковец.
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