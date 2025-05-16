https://ria.ru/20250516/tatarstan-2017381816.html

Раис Татарстана встретился с министрами культуры стран ОИС

Раис Татарстана встретился с министрами культуры стран ОИС - РИА Новости, 16.05.2025

Раис Татарстана встретился с министрами культуры стран ОИС

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях KazanForum-2025 в "Казань Экспо" провел встречу с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:03:00+03:00

2025-05-16T15:03:00+03:00

2025-05-16T15:03:00+03:00

республика татарстан

рустам минниханов

казань

россия

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях KazanForum-2025 в "Казань Экспо" провел встречу с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает пресс-служба республиканского правительства. Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Минниханов поприветствовал делегатов на KazanForum и отметил, что важной частью форума является Съезд министров культуры стран ОИС. "Такие мероприятия сближают нас. Мы тесно работаем с организацией ИСЕСКО", - подчеркнул раис республики. По решению 13-й конференции министров культуры стран исламского мира Казани присвоен статус Культурной столицы исламского мира 2026 года. В связи с этим в следующем году запланировано 12 мероприятий. "Благодарю за это решение и приглашаю вас принять участие в наших мероприятиях", - обратился Минниханов к министрам. Алексеева отметила, что Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с исламскими странами. Затем свои пожелания и предложения по укреплению культурной дипломатии высказали представители Ирана, Индонезии, Мавритании, Сомали, Гвинеи-Бисау. Казань впервые принимает Съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества. Главной темой мероприятия стал диалог культур как основа сохранения идентичности и разнообразия в многополярном мире. В Казань приехали представители министерств ОАЭ, Ирана, Омана, Индонезии, Казахстана, Мавритании, Азербайджана, Палестины, Узбекистана, Саудовской Аравии, Джибути, Сомали, Бахрейна, Судана, Таджикистана, Сьерра-Леоне, Гвинеи-Бисау и Пакистана. Также на съезде представлены Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, департамент культуры ОИС и российское представительство Лиги арабских государств. Деловая программа включает в себя сессии на темы: "Ислам. Высокая мода. Культурный код", "Разработка специальных культурных туристических программ и маршрутов. Мировой опыт", "Искусство каллиграфии: возможности интеграции в современный мир", "Исламский мир через призму кинематографа" и другие. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250516/minnihanov-2017286934.html

https://ria.ru/20250515/husnullin-2017060215.html

https://ria.ru/20250515/tatarstan-2017129091.html

казань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, казань, россия, организация исламского сотрудничества