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Раис Татарстана встретился с министрами культуры стран ОИС - РИА Новости, 16.05.2025
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Республика Татарстан
 
15:03 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/tatarstan-2017381816.html
Раис Татарстана встретился с министрами культуры стран ОИС
Раис Татарстана встретился с министрами культуры стран ОИС - РИА Новости, 16.05.2025
Раис Татарстана встретился с министрами культуры стран ОИС
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях KazanForum-2025 в "Казань Экспо" провел встречу с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:03:00+03:00
2025-05-16T15:03:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
казань
россия
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях KazanForum-2025 в "Казань Экспо" провел встречу с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает пресс-служба республиканского правительства. Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Минниханов поприветствовал делегатов на KazanForum и отметил, что важной частью форума является Съезд министров культуры стран ОИС. "Такие мероприятия сближают нас. Мы тесно работаем с организацией ИСЕСКО", - подчеркнул раис республики. По решению 13-й конференции министров культуры стран исламского мира Казани присвоен статус Культурной столицы исламского мира 2026 года. В связи с этим в следующем году запланировано 12 мероприятий. "Благодарю за это решение и приглашаю вас принять участие в наших мероприятиях", - обратился Минниханов к министрам. Алексеева отметила, что Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с исламскими странами. Затем свои пожелания и предложения по укреплению культурной дипломатии высказали представители Ирана, Индонезии, Мавритании, Сомали, Гвинеи-Бисау. Казань впервые принимает Съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества. Главной темой мероприятия стал диалог культур как основа сохранения идентичности и разнообразия в многополярном мире. В Казань приехали представители министерств ОАЭ, Ирана, Омана, Индонезии, Казахстана, Мавритании, Азербайджана, Палестины, Узбекистана, Саудовской Аравии, Джибути, Сомали, Бахрейна, Судана, Таджикистана, Сьерра-Леоне, Гвинеи-Бисау и Пакистана. Также на съезде представлены Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, департамент культуры ОИС и российское представительство Лиги арабских государств. Деловая программа включает в себя сессии на темы: "Ислам. Высокая мода. Культурный код", "Разработка специальных культурных туристических программ и маршрутов. Мировой опыт", "Искусство каллиграфии: возможности интеграции в современный мир", "Исламский мир через призму кинематографа" и другие. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250516/minnihanov-2017286934.html
https://ria.ru/20250515/husnullin-2017060215.html
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рустам минниханов, казань, россия, организация исламского сотрудничества
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Казань, Россия, Организация исламского сотрудничества
Раис Татарстана встретился с министрами культуры стран ОИС

Раис Татарстана Минниханов встретился с министрами культуры стран ОИС

© Фото : Официальный ТатарстанРаис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества
Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Официальный Татарстан
Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях KazanForum-2025 в "Казань Экспо" провел встречу с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время заседания группы стратегического видения Россия - Исламский мир. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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16 мая, 10:38
Минниханов поприветствовал делегатов на KazanForum и отметил, что важной частью форума является Съезд министров культуры стран ОИС.
"Такие мероприятия сближают нас. Мы тесно работаем с организацией ИСЕСКО", - подчеркнул раис республики.
По решению 13-й конференции министров культуры стран исламского мира Казани присвоен статус Культурной столицы исламского мира 2026 года. В связи с этим в следующем году запланировано 12 мероприятий.
"Благодарю за это решение и приглашаю вас принять участие в наших мероприятиях", - обратился Минниханов к министрам.
Алексеева отметила, что Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с исламскими странами.
Затем свои пожелания и предложения по укреплению культурной дипломатии высказали представители Ирана, Индонезии, Мавритании, Сомали, Гвинеи-Бисау.
Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума Россия – Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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15 мая, 11:12
Казань впервые принимает Съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества. Главной темой мероприятия стал диалог культур как основа сохранения идентичности и разнообразия в многополярном мире. В Казань приехали представители министерств ОАЭ, Ирана, Омана, Индонезии, Казахстана, Мавритании, Азербайджана, Палестины, Узбекистана, Саудовской Аравии, Джибути, Сомали, Бахрейна, Судана, Таджикистана, Сьерра-Леоне, Гвинеи-Бисау и Пакистана. Также на съезде представлены Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, департамент культуры ОИС и российское представительство Лиги арабских государств.
Деловая программа включает в себя сессии на темы: "Ислам. Высокая мода. Культурный код", "Разработка специальных культурных туристических программ и маршрутов. Мировой опыт", "Искусство каллиграфии: возможности интеграции в современный мир", "Исламский мир через призму кинематографа" и другие.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Глава Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения Россия – Исламский мир Рустам Минниханов во время торжественного открытия XVI Международного экономического форума Россия – Исламский мир: КаzanForum - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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15 мая, 15:34
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановКазаньРоссияОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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