Раис Татарстана встретился с министрами культуры стран ОИС
Раис Татарстана Минниханов встретился с министрами культуры стран ОИС
© Фото : Официальный ТатарстанРаис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества
Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях KazanForum-2025 в "Казань Экспо" провел встречу с министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Минниханов поприветствовал делегатов на KazanForum и отметил, что важной частью форума является Съезд министров культуры стран ОИС.
"Такие мероприятия сближают нас. Мы тесно работаем с организацией ИСЕСКО", - подчеркнул раис республики.
По решению 13-й конференции министров культуры стран исламского мира Казани присвоен статус Культурной столицы исламского мира 2026 года. В связи с этим в следующем году запланировано 12 мероприятий.
"Благодарю за это решение и приглашаю вас принять участие в наших мероприятиях", - обратился Минниханов к министрам.
Алексеева отметила, что Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с исламскими странами.
Затем свои пожелания и предложения по укреплению культурной дипломатии высказали представители Ирана, Индонезии, Мавритании, Сомали, Гвинеи-Бисау.
Казань впервые принимает Съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества. Главной темой мероприятия стал диалог культур как основа сохранения идентичности и разнообразия в многополярном мире. В Казань приехали представители министерств ОАЭ, Ирана, Омана, Индонезии, Казахстана, Мавритании, Азербайджана, Палестины, Узбекистана, Саудовской Аравии, Джибути, Сомали, Бахрейна, Судана, Таджикистана, Сьерра-Леоне, Гвинеи-Бисау и Пакистана. Также на съезде представлены Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, департамент культуры ОИС и российское представительство Лиги арабских государств.
Деловая программа включает в себя сессии на темы: "Ислам. Высокая мода. Культурный код", "Разработка специальных культурных туристических программ и маршрутов. Мировой опыт", "Искусство каллиграфии: возможности интеграции в современный мир", "Исламский мир через призму кинематографа" и другие.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.