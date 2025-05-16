https://ria.ru/20250516/svo-2017328080.html

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1330 боевиков ВСУ

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1330 боевиков ВСУ - РИА Новости, 16.05.2025

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1330 боевиков ВСУ

Украинские войска потеряли за неделю свыше 1330 военнослужащих, пять танков в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:50:00+03:00

2025-05-16T12:50:00+03:00

2025-05-16T13:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю свыше 1330 военнослужащих, пять танков в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в Сумской и Харьковской областях", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, за этот период украинские войска потеряли свыше 1330 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, 81 автомобиль, уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, 36 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

https://ria.ru/20250516/ml-2017327794.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)