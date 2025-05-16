Срок участия в СВО могут включить в стаж госслужбы
Кириенко проработает вопрос о включении срока участия в СВО в стаж госслужбы
Российские военнослужащие. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко пообещал проработать вопрос о включении срока участия в СВО в период стажа госслужбы, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время рабочего визита в Калининградскую область встретились с участниками специальной военной операции. На встрече Сергей Ольховский затронул вопрос трудоустройства участников СВО на муниципальную службу, отметив, что для должностей, которые относятся к высшей группе, применяются требования минимального стажа муниципальной службы, в Калининградской области он составляет четыре года. Ольховский предложил учитывать в таком стаже и период участия в СВО.
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"Сергей Кириенко согласился, что такие требования к стажу муниципальной службы действительно избыточны для участников СВО, и сообщил, что вопрос их снятия будет проработан и законодательно урегулирован на федеральном уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание на встрече уделили вопросам реабилитации и адаптации к мирной жизни как участников СВО, так и членов их семей, помощи детям и вдовам погибших воинов, темам трудоустройства и образования, а также участия в региональной кадровой программе "Герои 39", запущенной в рамках Президентской программы "Время героев".
"Нам важно понять, какие у вас есть вопросы, которые потребуют решения на федеральном уровне", - приводит пресс-служба слова Сергея Кириенко.
Также участники встречи затронули вопрос организации психологической помощи участникам СВО и членам их семей, особенно детям. По итогам детального обсуждения Денис Мантуров дал поручение министерству просвещения и минздраву России обеспечить обучение школьных психологов оказанию квалифицированной помощи детям с посттравматическим стрессовым расстройством, а также сказал о необходимости активно привлекать к этой работе психологов МЧС России.
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