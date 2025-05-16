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Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент - РИА Новости, 16.05.2025
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16:41 16.05.2025 (обновлено: 16:45 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/stambul-2017421709.html
Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент
Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент - РИА Новости, 16.05.2025
Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент
Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:41:00+03:00
2025-05-16T16:45:00+03:00
россия
стамбул
украина
рустем умеров
владимир мединский
московская биржа
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 16.41 мск растет на 0,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,85 пункта. Минутами ранее его рост достигал чуть более 1%. До комментариев он снижался на 2%.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров, с свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, стамбул, украина, рустем умеров, владимир мединский, московская биржа, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Рустем Умеров, Владимир Мединский, Московская биржа, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент

Российский рынок акций вырос на 1% после заявлений из делегаций из Стамбула

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.41 мск растет на 0,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,85 пункта. Минутами ранее его рост достигал чуть более 1%. До комментариев он снижался на 2%.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров, с свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского
16 мая, 16:38
 
РоссияСтамбулУкраинаРустем УмеровВладимир МединскийМосковская биржаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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