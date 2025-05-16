https://ria.ru/20250516/stambul-2017421709.html
Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент
Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент - РИА Новости, 16.05.2025
Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент
Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:41:00+03:00
2025-05-16T16:41:00+03:00
2025-05-16T16:45:00+03:00
россия
стамбул
украина
рустем умеров
владимир мединский
московская биржа
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017419763_0:81:2917:1722_1920x0_80_0_0_4819d88be5c21c05270e002aac9c8215.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 16.41 мск растет на 0,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,85 пункта. Минутами ранее его рост достигал чуть более 1%. До комментариев он снижался на 2%.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров, с свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017419498.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017419763_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_3c78f84b7299ded78f0f9cb9a3b0f46d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, украина, рустем умеров, владимир мединский, московская биржа, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Рустем Умеров, Владимир Мединский, Московская биржа, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент
Российский рынок акций вырос на 1% после заявлений из делегаций из Стамбула