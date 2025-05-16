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Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент

Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент - РИА Новости, 16.05.2025

Российский рынок акций отыграл снижение и вырос на один процент

Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:41:00+03:00

2025-05-16T16:41:00+03:00

2025-05-16T16:45:00+03:00

россия

стамбул

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рустем умеров

владимир мединский

московская биржа

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 16.41 мск растет на 0,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,85 пункта. Минутами ранее его рост достигал чуть более 1%. До комментариев он снижался на 2%.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров, с свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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