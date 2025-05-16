https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017497884.html

Спецоперация, 16 мая: в Стамбуле прошли переговоры России и Украины

Спецоперация, 16 мая: в Стамбуле прошли переговоры России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025

Спецоперация, 16 мая: в Стамбуле прошли переговоры России и Украины

Переговоры России и Украины впервые за три года прошли в Стамбуле в пятницу, в них участвовали представители Турции. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:00:00+03:00

2025-05-16T21:00:00+03:00

2025-05-16T21:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины впервые за три года прошли в Стамбуле в пятницу, в них участвовали представители Турции. Переговоры начались около 13.40 мск и продлились примерно два часа. Они прошли в закрытом режиме, открытым было лишь выступление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана перед их началом. Фидан заявил, что переговоры важны для будущей встречи лидеров России и Украины. По его словам, в Анкаре верят, что переговоры могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон. После завершения переговоров глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский объявил, что Россия удовлетворена результатом и готова продолжать контакты. По словам Мединского, стороны договорились представить свое видение возможного прекращения огня и прописать его в деталях. Украинская сторона в ходе переговоров в Стамбуле запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению, заявил Мединский. Кроме того, он анонсировал проведение в ближайшее время масштабного обмена пленными - 1000 на 1000 человек. Россия готова продолжать переговоры, подчеркнул Мединский. От каждой из сторон в переговорах участвовали по 11 человек. В российскую делегацию помимо Мединского вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин, а также эксперты из Минобороны, Генштаба, МИД и администрации президента РФ. Как рассказал РИА Новости источник в МИД Турции, в украинскую делегацию вошли министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига. До встречи в формате Россия - Турция - Украина состоялись переговоры делегаций Турции, Украины и США. В американскую вошли госсекретарь Марко Рубио, посол США Том Баррак и спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Поразили ракетное предприятиеВ опубликованной в пятницу сводке Минобороны РФ говорится, что с 10 по 16 мая российские Вооруженные Силы нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Были поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, производящее компоненты противокорабельных ракет "Нептун" и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. За прошедшую неделю российские военнослужащие освободили Торское, Вольное Поле, Котляровку, Миролюбовку, Михайловку и Новоалександровку в ДНР. Как следует из сводки, с 10 мая ВСУ потеряли более 8770 военнослужащих. Кроме того, они лишились девяти танков, 96 боевых бронированных машин, трёх пусковых установок РСЗО, в том числе одной HIMARS производства США, 121 орудия полевой артиллерии, двух радиолокационных станций, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 37 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Российские средства ПВО за неделю сбили 35 управляемых авиабомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 930 украинских беспилотников самолетного типа. Удары ВСУ по регионам РоссииУкраинский FPV-дрон атаковал микроавтобус утром в пятницу в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всего, по его словам, за прошедшие сутки под украинские удары попал 41 населенный пункт. Было выпущено 93 снаряда, зафиксированы атаки 78 беспилотниками. Губернатор также информировал, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал ехавшего на велосипеде мужчину в селе Архангельское Белгородской области, от полученных ранений мирный житель скончался. Гладков сообщил, что еще один дрон атаковал автомобиль в Шебекино. Двое мужчин получили ранения, транспортное средство повреждено. Кроме того, по данным Гладкова, житель поселка Борисовка Белгородской области получил баротравму в результате атаки украинского дрона на припаркованный автомобиль Единственный шансПрезидент США Дональд Трамп заявил, что "может" позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине, сообщил телеканал CNN. Ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным, так как на встрече может решиться вопрос ситуации на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что контакты Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Трампа и Путина - это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены. Власти Польши снимают с вооружения советские истребители МиГ-29 и заменяют на F-16, сообщил руководитель польского посольства в Киеве Петр Лукасевич. Их передача Украине в дальнейшем возможна, но переговоры по этому вопросу ещё продолжаются. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе заявил, что правящий класс Европы для решения своих геополитических задач использует в качестве "пушечного мяса" граждан Украины. Брюссель, по его словам, ведет "бессменные разговоры" о том, что свои жертвы Киев несет ради якобы военной безопасности Европы. Потеряли связьВоенно-воздушные силы Украины в пятницу сообщили в своем Telegram-канале о потере связи с истребителем F-16 в ходе выполнения "задач". По их данным, после "нештатной ситуации" на борту пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и катапультировался, после чего был найдет и эвакуирован. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по военному аэродрому ВСУ в районе Николаева на юге Украины был нанесен удар, уничтожены склады с ракетами и беспилотниками. Кроме того, по его словам, удар был нанесен по селу Щербаки в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где ВСУ устроили штаб, ликвидированы три офицера. Также штаб ВСУ был поражен в центре села Малая Токмачка.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017488710.html

https://ria.ru/20250516/tuapse-2017361648.html

https://ria.ru/20250516/vsu-2017311564.html

https://ria.ru/20250516/dollary-2017282922.html

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