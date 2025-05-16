https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017252837.html

Мотострелки "Юга" сорвали ротацию ВСУ на Александро-Калиновском направлении

Мотострелки "Юга" сорвали ротацию ВСУ на Александро-Калиновском направлении - РИА Новости, 16.05.2025

Мотострелки "Юга" сорвали ротацию ВСУ на Александро-Калиновском направлении

Мотострелки Южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ, зафиксированную на Александро-Калиновском направлении СВО воздушной разведкой российских подразделений, РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T05:10:00+03:00

2025-05-16T05:10:00+03:00

2025-05-16T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мотострелки Южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ, зафиксированную на Александро-Калиновском направлении СВО воздушной разведкой российских подразделений, сообщило Минобороны РФ. "Мотострелками Южной группировки войск была сорвана ротация личного состава ВСУ в районе населенного пункта Александро-Шультино. Воздушной разведкой российских подразделений была зафиксирована попытка проведения ротации живой силы противника на багги и квадроцикле. Замыслы ВСУ сорвали операторы FPV-дронов 132-й и 4-й отдельной мотострелковой бригад Южной группировки войск, которые точными ударами уничтожили технику и живую силу противника", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250516/snaypery-2017252579.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)