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Мотострелки "Юга" сорвали ротацию ВСУ на Александро-Калиновском направлении
Мотострелки "Юга" сорвали ротацию ВСУ на Александро-Калиновском направлении - РИА Новости, 16.05.2025
Мотострелки "Юга" сорвали ротацию ВСУ на Александро-Калиновском направлении
Мотострелки Южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ, зафиксированную на Александро-Калиновском направлении СВО воздушной разведкой российских подразделений, РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:10:00+03:00
2025-05-16T05:10:00+03:00
2025-05-16T05:14:00+03:00
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мотострелки Южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ, зафиксированную на Александро-Калиновском направлении СВО воздушной разведкой российских подразделений, сообщило Минобороны РФ. "Мотострелками Южной группировки войск была сорвана ротация личного состава ВСУ в районе населенного пункта Александро-Шультино. Воздушной разведкой российских подразделений была зафиксирована попытка проведения ротации живой силы противника на багги и квадроцикле. Замыслы ВСУ сорвали операторы FPV-дронов 132-й и 4-й отдельной мотострелковой бригад Южной группировки войск, которые точными ударами уничтожили технику и живую силу противника", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250516/snaypery-2017252579.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Мотострелки "Юга" сорвали ротацию ВСУ на Александро-Калиновском направлении
Минобороны: ВС России сорвали ротацию ВСУ на Александро-Калиновском направлении