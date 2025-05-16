https://ria.ru/20250516/sovkombank-2017310264.html

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО - РИА Новости, 16.05.2025

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО

Чистая прибыль Совкомбанка за I квартал 2025 года составила 13 миллиардов рублей, свидетельствуют объявленные банком финансовые результаты по МСФО. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:53:00+03:00

2025-05-16T11:53:00+03:00

2025-05-16T11:53:00+03:00

совкомбанк

банки

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Чистая прибыль Совкомбанка за I квартал 2025 года составила 13 миллиардов рублей, свидетельствуют объявленные банком финансовые результаты по МСФО."Совкомбанк показал сбалансированный результат в условиях высокого уровня процентных ставок и замедления экономики. Несмотря на сложный период для банковского сектора, регулярная прибыль осталась на уровне прошлого года, 13 миллиардов рублей, а акционерный капитал вырос на 23 миллиарда рублей. Чистая прибыль Совкомбанка за I квартал 2025 года составила 13 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.На 31 марта 2025 года акционерный капитал составил 352 миллиарда рублей или 15,7 рублей на одну акцию. За 12 месяцев по 31 марта 2025 года он увеличился на 53 миллиарда рублей за счет чистой прибыли за вычетом выплаченных в 2024 году дивидендов в размере 24 миллиардов рублей. Общая доходность акционеров Совкомбанка (рост акционерного капитала с учетом дивидендов) составила 76 миллиардов рублей или 25% от капитала год назад.Выручка по итогам I квартала достигла 228 миллиардов рублей (рост 57% год к году) за счет роста банковского комиссионного дохода на 63% в результате масштабирования гарантийного бизнеса и роста расчетно-кассового обслуживания, трехкратного роста доходов небанковского бизнеса благодаря страхованию жизни, а также электронным платежам и комиссии закупочных платформ.Кредитный портфель составил 1,3 триллиона рублей (рост +12% за 12 месяцев). Основным драйвером стали кредиты крупным компаниям с низким кредитным риском."Мы удовлетворены результатами квартала. С учетом традиционно низкого сезона в I квартале такой старт года подтверждает наш прогноз по увеличению чистой прибыли в 2025 году. Постепенное снижение ставок будет способствовать как росту прибыли, так и активов по мере восстановление спроса у заемщиков. Наиболее важным вызовом для нас является сохранение высокого качества кредитного портфеля в этот период. Мы рады видеть опережающий рост таких важных для нас сегментов, как расчетные, комиссионные и страховые доходы", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.

https://realty.ria.ru/20250514/msfo-2016928282.html

https://ria.ru/20250417/sovkombank-2011906570.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совкомбанк, банки