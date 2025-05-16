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Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО - РИА Новости, 16.05.2025
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11:53 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/sovkombank-2017310264.html
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО - РИА Новости, 16.05.2025
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО
Чистая прибыль Совкомбанка за I квартал 2025 года составила 13 миллиардов рублей, свидетельствуют объявленные банком финансовые результаты по МСФО. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:53:00+03:00
2025-05-16T11:53:00+03:00
совкомбанк
банки
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Чистая прибыль Совкомбанка за I квартал 2025 года составила 13 миллиардов рублей, свидетельствуют объявленные банком финансовые результаты по МСФО."Совкомбанк показал сбалансированный результат в условиях высокого уровня процентных ставок и замедления экономики. Несмотря на сложный период для банковского сектора, регулярная прибыль осталась на уровне прошлого года, 13 миллиардов рублей, а акционерный капитал вырос на 23 миллиарда рублей. Чистая прибыль Совкомбанка за I квартал 2025 года составила 13 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.На 31 марта 2025 года акционерный капитал составил 352 миллиарда рублей или 15,7 рублей на одну акцию. За 12 месяцев по 31 марта 2025 года он увеличился на 53 миллиарда рублей за счет чистой прибыли за вычетом выплаченных в 2024 году дивидендов в размере 24 миллиардов рублей. Общая доходность акционеров Совкомбанка (рост акционерного капитала с учетом дивидендов) составила 76 миллиардов рублей или 25% от капитала год назад.Выручка по итогам I квартала достигла 228 миллиардов рублей (рост 57% год к году) за счет роста банковского комиссионного дохода на 63% в результате масштабирования гарантийного бизнеса и роста расчетно-кассового обслуживания, трехкратного роста доходов небанковского бизнеса благодаря страхованию жизни, а также электронным платежам и комиссии закупочных платформ.Кредитный портфель составил 1,3 триллиона рублей (рост +12% за 12 месяцев). Основным драйвером стали кредиты крупным компаниям с низким кредитным риском."Мы удовлетворены результатами квартала. С учетом традиционно низкого сезона в I квартале такой старт года подтверждает наш прогноз по увеличению чистой прибыли в 2025 году. Постепенное снижение ставок будет способствовать как росту прибыли, так и активов по мере восстановление спроса у заемщиков. Наиболее важным вызовом для нас является сохранение высокого качества кредитного портфеля в этот период. Мы рады видеть опережающий рост таких важных для нас сегментов, как расчетные, комиссионные и страховые доходы", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.
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совкомбанк, банки
Совкомбанк, Банки
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО

Совкомбанк в I квартале получил 13 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

© Фото : Пресс-служба "Совкомбанка"Совкомбанк в I квартале получил 13 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
Совкомбанк в I квартале получил 13 млрд рублей чистой прибыли по МСФО - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Пресс-служба "Совкомбанка"
Совкомбанк в I квартале получил 13 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Чистая прибыль Совкомбанка за I квартал 2025 года составила 13 миллиардов рублей, свидетельствуют объявленные банком финансовые результаты по МСФО.
"Совкомбанк показал сбалансированный результат в условиях высокого уровня процентных ставок и замедления экономики. Несмотря на сложный период для банковского сектора, регулярная прибыль осталась на уровне прошлого года, 13 миллиардов рублей, а акционерный капитал вырос на 23 миллиарда рублей. Чистая прибыль Совкомбанка за I квартал 2025 года составила 13 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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На 31 марта 2025 года акционерный капитал составил 352 миллиарда рублей или 15,7 рублей на одну акцию. За 12 месяцев по 31 марта 2025 года он увеличился на 53 миллиарда рублей за счет чистой прибыли за вычетом выплаченных в 2024 году дивидендов в размере 24 миллиардов рублей. Общая доходность акционеров Совкомбанка (рост акционерного капитала с учетом дивидендов) составила 76 миллиардов рублей или 25% от капитала год назад.
Выручка по итогам I квартала достигла 228 миллиардов рублей (рост 57% год к году) за счет роста банковского комиссионного дохода на 63% в результате масштабирования гарантийного бизнеса и роста расчетно-кассового обслуживания, трехкратного роста доходов небанковского бизнеса благодаря страхованию жизни, а также электронным платежам и комиссии закупочных платформ.
Кредитный портфель составил 1,3 триллиона рублей (рост +12% за 12 месяцев). Основным драйвером стали кредиты крупным компаниям с низким кредитным риском.
"Мы удовлетворены результатами квартала. С учетом традиционно низкого сезона в I квартале такой старт года подтверждает наш прогноз по увеличению чистой прибыли в 2025 году. Постепенное снижение ставок будет способствовать как росту прибыли, так и активов по мере восстановление спроса у заемщиков. Наиболее важным вызовом для нас является сохранение высокого качества кредитного портфеля в этот период. Мы рады видеть опережающий рост таких важных для нас сегментов, как расчетные, комиссионные и страховые доходы", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.
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