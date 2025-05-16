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СМИ узнали о планах Трампа по федерализации нацгвардии

СМИ узнали о планах Трампа по федерализации нацгвардии - РИА Новости, 16.05.2025

СМИ узнали о планах Трампа по федерализации нацгвардии

Администрация президента США Дональда Трампа может пойти на федерализацию частей национальной гвардии для их участия в миграционных операциях, сообщает газета... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:13:00+03:00

2025-05-16T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может пойти на федерализацию частей национальной гвардии для их участия в миграционных операциях, сообщает газета Hill. Ранее Hill сообщала, что министерство внутренней безопасности США запросило у Пентагона 20 тысяч нацгвардейцев для усиления миграционного контроля. "Остается неясным, потребуется ли одобрение губернаторов штатов для реализации плана, или президент Трамп решит федерализовать национальную гвардию, чтобы взять ее подразделения под свой контроль", — пишет Hill. По данным издания, Белый дом может воспользоваться правом прямого федерального подчинения — как это уже происходило в 1992 году во время массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

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в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, министерство обороны сша