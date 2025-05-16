Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о планах Трампа по федерализации нацгвардии - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/smi-2017388494.html
СМИ узнали о планах Трампа по федерализации нацгвардии
СМИ узнали о планах Трампа по федерализации нацгвардии - РИА Новости, 16.05.2025
СМИ узнали о планах Трампа по федерализации нацгвардии
Администрация президента США Дональда Трампа может пойти на федерализацию частей национальной гвардии для их участия в миграционных операциях, сообщает газета... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:13:00+03:00
2025-05-16T15:13:00+03:00
в мире
сша
лос-анджелес
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может пойти на федерализацию частей национальной гвардии для их участия в миграционных операциях, сообщает газета Hill. Ранее Hill сообщала, что министерство внутренней безопасности США запросило у Пентагона 20 тысяч нацгвардейцев для усиления миграционного контроля. "Остается неясным, потребуется ли одобрение губернаторов штатов для реализации плана, или президент Трамп решит федерализовать национальную гвардию, чтобы взять ее подразделения под свой контроль", — пишет Hill. По данным издания, Белый дом может воспользоваться правом прямого федерального подчинения — как это уже происходило в 1992 году во время массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250128/nju-jork-1995972088.html
сша
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_db143502f4ca0146451f0b488bcbd0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Министерство обороны США
СМИ узнали о планах Трампа по федерализации нацгвардии

Hill: администрация Трампа может пойти на федерализацию частей нацгвардии

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может пойти на федерализацию частей национальной гвардии для их участия в миграционных операциях, сообщает газета Hill.
Ранее Hill сообщала, что министерство внутренней безопасности США запросило у Пентагона 20 тысяч нацгвардейцев для усиления миграционного контроля.
"Остается неясным, потребуется ли одобрение губернаторов штатов для реализации плана, или президент Трамп решит федерализовать национальную гвардию, чтобы взять ее подразделения под свой контроль", — пишет Hill.
По данным издания, Белый дом может воспользоваться правом прямого федерального подчинения — как это уже происходило в 1992 году во время массовых беспорядков в Лос-Анджелесе.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Группа мигрантов на границе Мексики с США - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Нью-Йорке начались иммиграционные рейды
28 января, 17:55
 
В миреСШАЛос-АнджелесДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала