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На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение
На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение - РИА Новости, 16.05.2025
На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение
Движение по междугородней трассе, соединяющей Симферополь с Алуштой и Ялтой через Ангарский перевал, восстановлено в реверсном режиме, сообщил минтранс... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:22:00+03:00
2025-05-16T10:22:00+03:00
2025-05-16T10:24:00+03:00
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Движение по междугородней трассе, соединяющей Симферополь с Алуштой и Ялтой через Ангарский перевал, восстановлено в реверсном режиме, сообщил минтранс республики. Движение перекрыли утром в пятницу на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты. В минтрансе рекомендовали пользоваться альтернативой трассой через Севастополь. Причины перекрытия не сообщались. "На участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты восстановлено движение транспортных средств. Движение осуществляется в режиме реверса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250502/krym-2014648825.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, симферополь, ялта, происшествия
Алушта, Симферополь, Ялта, Происшествия
На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение
На трассе между Симферополем и Алуштой восстановили движение в реверсном режиме