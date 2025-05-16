https://ria.ru/20250516/simferopol-2017281717.html

На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение

На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение - РИА Новости, 16.05.2025

На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение

Движение по междугородней трассе, соединяющей Симферополь с Алуштой и Ялтой через Ангарский перевал, восстановлено в реверсном режиме, сообщил минтранс... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:22:00+03:00

2025-05-16T10:22:00+03:00

2025-05-16T10:24:00+03:00

алушта

симферополь

ялта

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574666592_0:131:3071:1858_1920x0_80_0_0_bae516b44e635d8e89a2e0dd4b3ae514.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Движение по междугородней трассе, соединяющей Симферополь с Алуштой и Ялтой через Ангарский перевал, восстановлено в реверсном режиме, сообщил минтранс республики. Движение перекрыли утром в пятницу на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты. В минтрансе рекомендовали пользоваться альтернативой трассой через Севастополь. Причины перекрытия не сообщались. "На участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты восстановлено движение транспортных средств. Движение осуществляется в режиме реверса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250502/krym-2014648825.html

алушта

симферополь

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алушта, симферополь, ялта, происшествия