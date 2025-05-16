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На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение - РИА Новости, 16.05.2025
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10:22 16.05.2025 (обновлено: 10:24 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/simferopol-2017281717.html
На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение
На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение - РИА Новости, 16.05.2025
На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение
Движение по междугородней трассе, соединяющей Симферополь с Алуштой и Ялтой через Ангарский перевал, восстановлено в реверсном режиме, сообщил минтранс... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:22:00+03:00
2025-05-16T10:24:00+03:00
алушта
симферополь
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Движение по междугородней трассе, соединяющей Симферополь с Алуштой и Ялтой через Ангарский перевал, восстановлено в реверсном режиме, сообщил минтранс республики. Движение перекрыли утром в пятницу на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты. В минтрансе рекомендовали пользоваться альтернативой трассой через Севастополь. Причины перекрытия не сообщались. "На участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты восстановлено движение транспортных средств. Движение осуществляется в режиме реверса", - говорится в сообщении.
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алушта, симферополь, ялта, происшествия
Алушта, Симферополь, Ялта, Происшествия
На трассе между Симферополем и Ялтой восстановили движение

На трассе между Симферополем и Алуштой восстановили движение в реверсном режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Крыму
Автомобильное движение в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобильное движение в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Движение по междугородней трассе, соединяющей Симферополь с Алуштой и Ялтой через Ангарский перевал, восстановлено в реверсном режиме, сообщил минтранс республики.
Движение перекрыли утром в пятницу на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты. В минтрансе рекомендовали пользоваться альтернативой трассой через Севастополь. Причины перекрытия не сообщались.
"На участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты восстановлено движение транспортных средств. Движение осуществляется в режиме реверса", - говорится в сообщении.
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АлуштаСимферопольЯлтаПроисшествия
 
 
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