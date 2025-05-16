https://ria.ru/20250516/shvetsija-2017496973.html

Турция освободила арестованного шведского журналиста

Турция освободила арестованного шведского журналиста - РИА Новости, 16.05.2025

Турция освободила арестованного шведского журналиста

Шведский журналист Йоаким Медин, арестованный в Турции по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и членстве в террористической... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:52:00+03:00

2025-05-16T20:52:00+03:00

2025-05-16T20:52:00+03:00

в мире

турция

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стамбул

ульф кристерссон

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Шведский журналист Йоаким Медин, арестованный в Турции по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и членстве в террористической группировке, был освобожден и направляется в Швецию, сообщил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. В конце марта телеканал SVT со ссылкой на главного редактора издания Dagens ETC заявил, что Медин, прилетевший в Стамбул, чтобы освещать события в стране, был задержан. Вскоре после этого журналист отправил сообщение главному редактору издания о том, что его ведут на допрос. Позднее Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции уточнил, что журналиста арестовали по обвинению в оскорблении президента Турции и членстве в террористической группировке, а не за его профессиональную деятельность. По данным турецких властей, Медин обеспечивал связь между прессой и запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). "Шведский журналист Йоаким Медин находится в пути из Турции домой в Швецию. Он приземлится через несколько часов", - написал шведский лидер в соцсети X. Кристерссон поблагодарил работников МИД Швеции и своих европейских коллег за разрешение этого вопроса.

https://ria.ru/20250326/turtsiya-2007351568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, швеция, стамбул, ульф кристерссон, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана