Турция освободила арестованного шведского журналиста
Премьер Кристерссон: арестованный в Турции журналист Медин возвращается в Швецию
CC BY-SA 4.0 / Agatefilm / Joakim Medin Göteborgs Bokmässa 2016 (cropped)Шведский журналист Йоаким Медин
CC BY-SA 4.0 / Agatefilm / Joakim Medin Göteborgs Bokmässa 2016 (cropped)
Шведский журналист Йоаким Медин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Шведский журналист Йоаким Медин, арестованный в Турции по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и членстве в террористической группировке, был освобожден и направляется в Швецию, сообщил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.
В конце марта телеканал SVT со ссылкой на главного редактора издания Dagens ETC заявил, что Медин, прилетевший в Стамбул, чтобы освещать события в стране, был задержан. Вскоре после этого журналист отправил сообщение главному редактору издания о том, что его ведут на допрос. Позднее Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции уточнил, что журналиста арестовали по обвинению в оскорблении президента Турции и членстве в террористической группировке, а не за его профессиональную деятельность. По данным турецких властей, Медин обеспечивал связь между прессой и запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК).
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"Шведский журналист Йоаким Медин находится в пути из Турции домой в Швецию. Он приземлится через несколько часов", - написал шведский лидер в соцсети X.
Кристерссон поблагодарил работников МИД Швеции и своих европейских коллег за разрешение этого вопроса.