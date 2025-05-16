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Турция освободила арестованного шведского журналиста - РИА Новости, 16.05.2025
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20:52 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/shvetsija-2017496973.html
Турция освободила арестованного шведского журналиста
Турция освободила арестованного шведского журналиста - РИА Новости, 16.05.2025
Турция освободила арестованного шведского журналиста
Шведский журналист Йоаким Медин, арестованный в Турции по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и членстве в террористической... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:52:00+03:00
2025-05-16T20:52:00+03:00
в мире
турция
швеция
стамбул
ульф кристерссон
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Шведский журналист Йоаким Медин, арестованный в Турции по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и членстве в террористической группировке, был освобожден и направляется в Швецию, сообщил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. В конце марта телеканал SVT со ссылкой на главного редактора издания Dagens ETC заявил, что Медин, прилетевший в Стамбул, чтобы освещать события в стране, был задержан. Вскоре после этого журналист отправил сообщение главному редактору издания о том, что его ведут на допрос. Позднее Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции уточнил, что журналиста арестовали по обвинению в оскорблении президента Турции и членстве в террористической группировке, а не за его профессиональную деятельность. По данным турецких властей, Медин обеспечивал связь между прессой и запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). "Шведский журналист Йоаким Медин находится в пути из Турции домой в Швецию. Он приземлится через несколько часов", - написал шведский лидер в соцсети X. Кристерссон поблагодарил работников МИД Швеции и своих европейских коллег за разрешение этого вопроса.
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в мире, турция, швеция, стамбул, ульф кристерссон, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Швеция, Стамбул, Ульф Кристерссон, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана
Турция освободила арестованного шведского журналиста

Премьер Кристерссон: арестованный в Турции журналист Медин возвращается в Швецию

CC BY-SA 4.0 / Agatefilm / Joakim Medin Göteborgs Bokmässa 2016 (cropped)Шведский журналист Йоаким Медин
Шведский журналист Йоаким Медин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Agatefilm / Joakim Medin Göteborgs Bokmässa 2016 (cropped)
Шведский журналист Йоаким Медин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Шведский журналист Йоаким Медин, арестованный в Турции по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и членстве в террористической группировке, был освобожден и направляется в Швецию, сообщил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.
В конце марта телеканал SVT со ссылкой на главного редактора издания Dagens ETC заявил, что Медин, прилетевший в Стамбул, чтобы освещать события в стране, был задержан. Вскоре после этого журналист отправил сообщение главному редактору издания о том, что его ведут на допрос. Позднее Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции уточнил, что журналиста арестовали по обвинению в оскорблении президента Турции и членстве в террористической группировке, а не за его профессиональную деятельность. По данным турецких властей, Медин обеспечивал связь между прессой и запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК).
«
"Шведский журналист Йоаким Медин находится в пути из Турции домой в Швецию. Он приземлится через несколько часов", - написал шведский лидер в соцсети X.
Кристерссон поблагодарил работников МИД Швеции и своих европейских коллег за разрешение этого вопроса.
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В миреТурцияШвецияСтамбулУльф КристерссонРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия Курдистана
 
 
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