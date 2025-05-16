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В Кузбассе из обесточенных шахт вывели 210 человек - РИА Новости, 16.05.2025
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11:58 16.05.2025 (обновлено: 12:07 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/shakhty-2017310707.html
В Кузбассе из обесточенных шахт вывели 210 человек
В Кузбассе из обесточенных шахт вывели 210 человек - РИА Новости, 16.05.2025
В Кузбассе из обесточенных шахт вывели 210 человек
Исполняющий обязанности министра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак доложил губернатору региона Илье Середюку, что из обесточенных шахт на... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:58:00+03:00
2025-05-16T12:07:00+03:00
происшествия
кемеровская область
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак доложил губернатору региона Илье Середюку, что из обесточенных шахт на поверхность вышли 210 из 420 человек, через 15-20 минут выведут остальных.Ранее "Россети Сибирь" сообщили, что действием защиты отключилась воздушная линия напряжением 110 киловольт. Причины технологического нарушения уточняются. Энергетики восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей по резервной схеме."На период вызова ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть - ред.) в шахте находилось 420 человек… Вышло 210 человек… Буквально через 15-20 минут (оставшиеся – ред.) трудящиеся будут на поверхности, - сказал Брижак, видео разговора с которым по телефону опубликовал которого Середюк в своем Telegram-канале.
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
В Кузбассе из обесточенных шахт вывели 210 человек

В Кузбассе из обесточенных шахт вывели 210 человек из 420

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШахтер
Шахтер - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак доложил губернатору региона Илье Середюку, что из обесточенных шахт на поверхность вышли 210 из 420 человек, через 15-20 минут выведут остальных.
Ранее "Россети Сибирь" сообщили, что действием защиты отключилась воздушная линия напряжением 110 киловольт. Причины технологического нарушения уточняются. Энергетики восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей по резервной схеме.
"На период вызова ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть - ред.) в шахте находилось 420 человек… Вышло 210 человек… Буквально через 15-20 минут (оставшиеся – ред.) трудящиеся будут на поверхности, - сказал Брижак, видео разговора с которым по телефону опубликовал которого Середюк в своем Telegram-канале.
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