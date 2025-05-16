https://ria.ru/20250516/shakhty-2017310707.html

В Кузбассе из обесточенных шахт вывели 210 человек

В Кузбассе из обесточенных шахт вывели 210 человек - РИА Новости, 16.05.2025

В Кузбассе из обесточенных шахт вывели 210 человек

Исполняющий обязанности министра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак доложил губернатору региона Илье Середюку, что из обесточенных шахт на... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:58:00+03:00

2025-05-16T11:58:00+03:00

2025-05-16T12:07:00+03:00

происшествия

кемеровская область

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак доложил губернатору региона Илье Середюку, что из обесточенных шахт на поверхность вышли 210 из 420 человек, через 15-20 минут выведут остальных.Ранее "Россети Сибирь" сообщили, что действием защиты отключилась воздушная линия напряжением 110 киловольт. Причины технологического нарушения уточняются. Энергетики восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей по резервной схеме."На период вызова ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть - ред.) в шахте находилось 420 человек… Вышло 210 человек… Буквально через 15-20 минут (оставшиеся – ред.) трудящиеся будут на поверхности, - сказал Брижак, видео разговора с которым по телефону опубликовал которого Середюк в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250421/sud-2012472102.html

кемеровская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область