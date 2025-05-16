Россия и Белоруссия согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала
Хренин: Москва и Минск согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала
© Фото : Минобороны России/TelegramМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске. 16 мая 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске. 16 мая 2025
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что на переговорах в Минске с министром обороны России Андреем Белоусовым они согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии.
Белоусов находится вс Минске с рабочим визитом. Перед переговорами министров с ними встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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"Встреча с президентом Республики Беларусь продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия", - цитирует слова Хренин Telegram-канал министерства.
"Сегодня мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания", - сказал Хренин.
По его словам, все договоренности по гарантиям безопасности в рамках Союзного государства будут выполнены в полном объеме.
"Предметная совместная работа в данном направлении будет продолжена, а все достигнутые договоренности, в том числе по реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, – выполнены в полном объеме", - сказал глава белорусского военного ведомства.
Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный 6 декабря 2024 года, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.