https://ria.ru/20250516/rossiya-2017370222.html

Россия и Белоруссия согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала

Россия и Белоруссия согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала - РИА Новости, 16.05.2025

Россия и Белоруссия согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что на переговорах в Минске с министром обороны России Андреем Белоусовым они согласовали... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:16:00+03:00

2025-05-16T14:16:00+03:00

2025-05-16T15:01:00+03:00

союзное государство

белоруссия

россия

минск

виктор хренин

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александр лукашенко

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что на переговорах в Минске с министром обороны России Андреем Белоусовым они согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии.Белоусов находится вс Минске с рабочим визитом. Перед переговорами министров с ними встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко."Встреча с президентом Республики Беларусь продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия", - цитирует слова Хренин Telegram-канал министерства."Сегодня мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания", - сказал Хренин.По его словам, все договоренности по гарантиям безопасности в рамках Союзного государства будут выполнены в полном объеме."Предметная совместная работа в данном направлении будет продолжена, а все достигнутые договоренности, в том числе по реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, – выполнены в полном объеме", - сказал глава белорусского военного ведомства.Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный 6 декабря 2024 года, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.

https://ria.ru/20250516/belousov-2017373041.html

https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017313102.html

https://ria.ru/20250516/rossiya-2017330179.html

белоруссия

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минск

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союзное государство, белоруссия, россия, минск, виктор хренин, андрей белоусов, александр лукашенко, москва