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Россия и Белоруссия согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала - РИА Новости, 16.05.2025
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14:16 16.05.2025 (обновлено: 15:01 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/rossiya-2017370222.html
Россия и Белоруссия согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала
Россия и Белоруссия согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала - РИА Новости, 16.05.2025
Россия и Белоруссия согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала
Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что на переговорах в Минске с министром обороны России Андреем Белоусовым они согласовали... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:16:00+03:00
2025-05-16T15:01:00+03:00
союзное государство
белоруссия
россия
минск
виктор хренин
андрей белоусов
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что на переговорах в Минске с министром обороны России Андреем Белоусовым они согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии.Белоусов находится вс Минске с рабочим визитом. Перед переговорами министров с ними встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко."Встреча с президентом Республики Беларусь продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия", - цитирует слова Хренин Telegram-канал министерства."Сегодня мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания", - сказал Хренин.По его словам, все договоренности по гарантиям безопасности в рамках Союзного государства будут выполнены в полном объеме."Предметная совместная работа в данном направлении будет продолжена, а все достигнутые договоренности, в том числе по реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, – выполнены в полном объеме", - сказал глава белорусского военного ведомства.Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный 6 декабря 2024 года, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.
https://ria.ru/20250516/belousov-2017373041.html
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союзное государство, белоруссия, россия, минск, виктор хренин, андрей белоусов, александр лукашенко, москва
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Минск, Виктор Хренин, Андрей Белоусов, Александр Лукашенко, Москва
Россия и Белоруссия согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала

Хренин: Москва и Минск согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала

© Фото : Минобороны России/TelegramМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске. 16 мая 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске. 16 мая 2025
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что на переговорах в Минске с министром обороны России Андреем Белоусовым они согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии.
Белоусов находится вс Минске с рабочим визитом. Перед переговорами министров с ними встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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"Встреча с президентом Республики Беларусь продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия", - цитирует слова Хренин Telegram-канал министерства.
"Сегодня мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания", - сказал Хренин.
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По его словам, все договоренности по гарантиям безопасности в рамках Союзного государства будут выполнены в полном объеме.
"Предметная совместная работа в данном направлении будет продолжена, а все достигнутые договоренности, в том числе по реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, – выполнены в полном объеме", - сказал глава белорусского военного ведомства.
Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный 6 декабря 2024 года, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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Союзное государствоБелоруссияРоссияМинскВиктор ХренинАндрей БелоусовАлександр ЛукашенкоМосква
 
 
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